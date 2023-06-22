С 10-ого этажа выпрыгнул человек: известны новые подробности взрыва в столичной многоэтажке

Житель пострадавшего в результате взрыва дома в Днепровском районе заявил, что видел, как с десятого этажа выпрыгнул человек.

Ночью в Днепровском районе столицы в многоэтажке произошел взрыв, в результате которого были разрушены четыре квартиры, а два человека погибли.

По предварительной информации, причиной взрыва была утечка газа. Разрушение произошло на 7,8 этажах, возгорание охватило площадь в 250 м.кв.

Об этом сообщает КМВА.

По данным телеграмм-каналов, один из жильцов пострадавшего дома заявил, что видел, как после взрыва с 10 этажа выпрыгнул человек.

Пока официальных сообщений относительно этого случая нет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.