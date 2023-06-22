З 10-го поверху вистрибнула людина: відомі нові подробиці вибуху у столичній багатоповерхівці

Мешканець постраждалого внаслідок вибуху будинку у Дніпровському районі заявив, що бачив, як з десятого поверху вистрибнула людина.

Уночі в Дніпровському районі столиці в багатоповерхівці стався вибух, внаслідок якого було зруйновано повністю чотири квартири, а дві людини загинуло.

За попередньою інформацією, причиною вибух був виток газу. Руйнування сталося на 7,8 поверхах, загорання охопило площу у 250 м.кв

Про це повідомляє КМВА.

За даними телеграм-каналів, один із мешканців постраждалого будинку заявив, що бачив, як після вибуху з 10-поверху вистрибнула людина.

Наразі офіційних повідомлень щодо цього випадку немає.

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