Росіяни намагаються виправдати путіна у його злочинах проти дітей: Міноборони Британії попередило про чергове ІПСО

У британській розвідці повідомили про черговий інформаційний вкид від окупантів за допомогою держдуми.

Фото: aspi.com.ua

Російська влада намагається приховати власні злочини щодо українських дітей. Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії.

За даними британської розвідки, 20 червня 2023 року дума рф проголосувала за створення парламентського комітету з розслідування ймовірних «злочинів, скоєних українським урядом проти неповнолітніх на Донбасі з 2014 року».

У відомстві вважають, що у такий спосіб дума реагує на міжнародний осуд депортації рф дітей з окупованої території України.

Цілком, ймовірно, що цей крок «сприяє інформаційним операціям росії, перетворюючи законодавство на зброю в спробі заплутати наратив навколо власних кричущих дій», зазначають у Міноборони Британії.

Повідомлення про права дітей, ймовірно, є важливою комунікаційною темою для Кремля, оскільки депортації дітей лягли в основу ордера на арешт путіна, виданого Міжнародним кримінальним судом у березні 2023 року, додали у розвідці.

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