Россияне пытаются оправдать путина в его преступлениях против детей: Минобороны Британии предупредило об очередном ИПСО

В британской разведке сообщили об очередном информационном вбросе от оккупантов с помощью госдумы.

Фото: aspi.com.ua

Российские власти пытаются скрыть собственные преступления в отношении украинских детей. Об этом говорится в разведывательном отчете Министерства обороны Британии.

По данным британской разведки, 20 июня 2023 года дума рф проголосовала за создание парламентского комитета по расследованию вероятных «преступлений, совершенных украинским правительством против несовершеннолетних на Донбассе с 2014 года».

В ведомстве считают, что таким образом дума реагирует на международное осуждение депортации рф детей с оккупированной территории Украины.

По всей вероятности, этот шаг «способствует информационным операциям рф, превращая законодательство в оружие в попытке запутать нарратив вокруг собственных вопиющих действий», отмечают в Минобороны Британии.

Сообщения о правах детей, вероятно, являются важной коммуникационной темой для Кремля, поскольку депортации детей легли в основу ордера на арест путина, выданного Международным уголовным судом в марте 2023 года, добавили в разведке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.