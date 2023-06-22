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  1. В Україні

Мінекономіки оприлюднило подробиці створення Фонду розвитку України

10:12, 22 червня 2023
Фонд має доповнити роботу інших міжнародних інституцій шляхом збільшення кількості якісних інвестиційних можливостей для приватного капіталу для участі у відбудові України.
Мінекономіки оприлюднило подробиці створення Фонду розвитку України
Джерело фото: urc-international.com

Міністерство економіки України опублікувало додаткові відомості про нещодавно оголошений Фонд розвитку України (UDF) та інвестиційні можливості, які, як очікується, надасть ця нова інституція.

«UDF створений як національна фінансова установа розвитку, яку спонсорує Міністерство економіки України. Він доповнить роботу інших міжнародних інституцій шляхом збільшення кількості якісних інвестиційних можливостей для приватного капіталу для участі у відбудові України. Мінекономіки дотримується організаційної схеми, яка покликана забезпечити прозорість процесу розподілу капіталу та підготовки проектів. Консультативна група з фінансових ринків BlackRock надає консультації Мінекономіки на безоплатній основі.

В рамках Конференції з відновлення України, яка проходить у Лондоні 21-22 червня, Уряд України та компанія BlackRock проводять зустрічі із зацікавленими сторонами державного та приватного секторів, щоб надати додаткові відомості про прогрес UDF», - пояснюють у Мінекономіки.

Презентація подана вище містить огляд Фонду та наступні кроки, серед яких:

  • Підготовча робота до UDF, націлена на швидкий запуск після припинення бойових дій.
  • Розвиток UDF як окремої установи, яка слідує найкращим міжнародним практикам та інвестиційним процесам. Фонд керуватиметься сильним управлінням і глобальними стандартами надійного управління фінансами та ризиками, а також матиме ділові відносини з українськими та міжнародними урядами.
  • Завдяки змішаному фінансуванню та тісному співробітництву з державними та приватними місцевими гравцями, діяльність UDF буде направлена на зниження ризиків інвестиційних можливостей та розробки більш широкого портфелю привабливих для банків проектів, придатних для залучення значного капіталу в українську економіку.
  • UDF зосередиться на п’яти ключових секторах української економіки – енергетика, інфраструктура, сільське господарство, виробництво та ІТ, охоплюючи потенційний інвестиційний ринок у понад $50 млрд для приватного капіталу.
  • UDF генеруватиме рішення та фінансові інструменти для зниження ризиків, зокрема: Приєднати Україну до інвестиційних проектів через широку державну підтримку;
  • Усунути прогалини у фінансуванні шляхом пільгового фінансування та надання підтримки в підготовці проекту;
  • Самоокупність Фонду, яка забезпечує безперервність інвестицій в контексті пріоритетності розвитку міжнародних ринків;
  • Узгодження з пріоритетами промислової політики України, щоб допомогти країні стати провідним міжнародним інвестиційним напрямком;
  • Фонд підтримуватиме модернізацію та перетворення України на привабливий міжнародний інвестиційний напрямок.
  • Фонд підтримуватиме роль України в декарбонізації та зеленому переході, що сприятиме європейській енергетичній безпеці. Це посилить роль України як ключового партнера світової спільноти в декарбонізації, створенні нових джерел енергії для України, Європи та світу.

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