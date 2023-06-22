Ракетный удар по Криворожскому району: повреждены 10 частных домов, газопровод, водопровод, линии электропередач, фото

Враг ночью ударил ракетами по Криворожскому району Днепропетровской области. В результате атаки повреждены 10 частных домов, хозяйственное сооружение, гаражи, авто, газопровод, водопровод и линии электропередач. Об этом сообщила Днепропетровская областная прокуратура.
К счастью, обошлось без пострадавших.
При процессуальном руководстве Криворожской центральной окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.
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