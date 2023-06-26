Верховний Суд задовольнив скаргу прокуратури у справі стосовно організації побиття двох нардепів від «Слуги народу»

Верховний Суд скасував рішення судів попередніх інстанцій, які закрили кримінальне провадження стосовно чоловіка, якого обвинувачували в організації нападу на двох народних депутатів від «Слуги народу».

Верховний Суд колегією суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду розглянув справу за скаргою прокуратури стосовно голови обласного осередку ВО «Свобода» Миколи Аліфанова, якого обвинувачували в організації нападу на двох нардепів. Суди попередніх інстанцій закрили провадження, однак Верховний Суд постановою від 6 червня 2023 року по справі №591/4099/20 ці рішення судів скасував, частково задовольнивши скаргу прокуратури. Про відповідне рішення Верховний Суд також повідомив у своїх соціальних мережах без деталізації учасників справи.

Історія справи

Як зазначали ЗМІ, вказана справа стосується голови обласного осередку ВО «Свобода» Миколи Аліфанова. Його прокуратура обвинувачувала в організації нападу на двох нардепів, обраних від Сумщини за списками партії «Слуга народу» – Тетяну Скрипку та Михайла Ананченка.

Інформація про те, що народного депутата України Михайла Ананченка побили невідомі, з'явилася ввечері 15 грудня 2019 року на його сторінці у Facebook. Як зазначали ЗМІ, він пов‘язав цей напад зі своєю політичною діяльністю, а саме з тим, що він мав голосувати за законопроект про ринок землі.

Зарічний районний суд Сум ухвалою від 18 листопада 2021 року задовольнив клопотання обвинуваченого Миколи Аліфанова та захисника, закрив кримінальне провадження від 14 грудня 2019 року стосовно обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 346 КК України, на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК у зв`язку із закінченням строків досудового розслідування, визначених ст. 219 КПК.

Прокурор подав скаргу до суду апеляційної інстанції, але 31 січня 2022 року ухвалою Сумського апеляційного суду рішення суду першої інстанції залишено без зміни, а апеляційну скаргу прокурора – без задоволення.

Прокурор подав скаргу до Верховного Суду, просив рішення судів скасувати і призначити новий розгляд у суді першої інстанції, бо, на його думку:

- суд дійшов необґрунтованого висновку про наявність підстав для закриття кримінального провадження на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України, оскільки прокурор направив обвинувальний акт своєчасно - 1 липня 2020 року через кур`єрську службу доставки ТОВ «КСД-Суми»;

- безпідставно оспорив статус ТОВ «КСД-Суми», яке може здійснювати поштову та кур`єрську діяльність;

- закриваючи на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження, не врахував того, що інкримінований злочин є також злочином проти здоров`я особи.

Мотиви Верховного Суду

Згідно з п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо після повідомлення особі про підозру закінчився строк досудового розслідування, визначений ст. 219 цього Кодексу, крім випадку повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину проти життя та здоров`я особи.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що 18 грудня 2019 року особі було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 346 КК.

Суд першої інстанції, обґрунтовуючи свій висновок щодо необхідності закриття кримінального провадження на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК, зазначив про те, що вчинене обвинуваченим кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 346 КК України відносено до категорії тяжких кримінальних правопорушень, однак не є злочином проти життя та здоров`я особи (Розділ ІІ Кримінального кодексу України), оскільки його безпосереднім об`єктом згідно з Розділом XV Кримінального кодексу України є авторитет органів державної влади.

Проте колегія суддів ККС ВС не може погодитись з такими висновками суду першої інстанції з огляду на таке.

За приписами ч. 2 ст. 346 КК кримінальна відповідальність настає за умисне заподіяння особам, зазначеним в частині першій цієї статті, в тому числі й народним депутатам України, середньої тяжкості тілесних ушкоджень чи легких тілесних ушкоджень, нанесення побоїв чи вчинення інших насильницьких дій у зв`язку з їхньою державною чи громадською діяльністю.

Відповідно до положень ст. 12 КК кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 346 КК, віднесено до категорії тяжких злочинів.

Колегія суддів уважає, що злочин, в якому обвинувачувався чоловік, не тільки відноситься до злочинів проти авторитету органів державної влади, але є також злочином проти здоров`я особи, оскільки спрямованість злочинних дій передбачає заподіяння шкоди саме здоров`ю особи (народному депутату), а відтак висновок суду першої інстанції про те, що вчинений злочин не відноситься до злочинів проти життя та здоров`я особи є неправильним.

Така позиція Суду узгоджується з правовим висновком, викладеним у постанові Об`єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 13 лютого 2023 року у справі № 932/8842/20 про те, що:

1) викладене у п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України поняття «злочину проти життя та здоров`я особи» охоплює не тільки злочини, передбачені в розділі II Особливої частини КК України, а також включає й інші склади злочинів, у яких додатковим об`єктом посягання є життя та здоров`я особи;

2) при вирішенні питання про закриття кримінального провадження на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України необхідно виходити з інкримінованих фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення та враховувати, з огляду на положення ст. 12 КК України, тяжкість відповідного злочину, об`єктом посягання (основним або додатковим) якого є життя та здоров`я особи;

3) якщо з огляду на приписи ст. 12 КК України та санкцію відповідної кримінально-правової норми злочин із додатковим об`єктом посягання у виді життя та здоров`я особи є тяжким чи особливо тяжким, то він для застосування положень п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України охоплюється поняттям «тяжкого чи особливо тяжкого злочину проти життя та здоров`я особи».

З огляду на викладене колегія суддів касаційного суду дійшла висновку про те, що суд першої інстанції при постановленні ухвали допустив істотне порушення вимог кримінального процесуального закону, а тому вона підлягає скасуванню на підставі п. 1 ч. 1 ст. 438 КПК, а кримінальне провадження - призначенню до нового розгляду у суді першої інстанції.

У зв`язку зі скасуванням ухвали суду першої інстанції підлягає скасуванню й ухвала суду апеляційної інстанції.

Також ККС ВС зазначив, що під час нового розгляду суду першої інстанції належить врахувати викладене, розглянути кримінальне провадження з неухильним дотриманням вимог КПК України та ухвалити законне й обґрунтоване рішення, належним чином умотивувавши свої висновки.

Автор: Наталя Мамченко

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