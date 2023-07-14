В Раді залишилося 404 депутати

Верховна Рада достроково припинила повноваження народної депутатки, обраної від забороненої партії ОПЗЖ Тетяни Плачкової, задовольнивши її заяву За відповідний проєкт постанови проголосували 244 народних депутати.
Таким чином у парламенті залишилося 404 депутати. Це найменша кількість народних обранців за всю історію законодавчого органу. При тому що фактичний строк повноважень цього парламенту буде найдовшим в історії, зважаючи, що вибори в період воєнного стану не проводяться, а проведення голосування до скасування воєнного стану лише обговорювалося
Додамо, що Плачкова далеко не перший представник екс-ОПЗЖ, що достроково залишає парламент. Як повідомляла «Судово-юридична газета», Верховна Рада достроково припинила повноваження нардепів Віктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьміна, Андрія Деркача, які втратили громадянство, згідно з указом Президента України Володимира Зеленського.
Автор Ярослав Конощук
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