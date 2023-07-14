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В Раде осталось 404 депутата

14:48, 14 июля 2023
Депутаты досрочно прекратили полномочия нардепки, избранной от запрещенной партии ОПЗЖ Татьяны Плачковой. Таким образом, в Совете IX созыва теперь 404 депутата.
В Раде осталось 404 депутата
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Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народной депутатки, избранной от запрещенной партии ОПЗЖ Татьяны Плачковой, удовлетворив ее заявление. За соответствующий проект постановления проголосовали 244 народных депутата.

Таким образом в парламенте осталось 404 депутата. Это самое малое количество народных избранников за всю историю законодательного органа. При том, что фактический срок полномочий этого парламента будет самым длинным в истории, учитывая, что выборы в период военного положения не проводятся, а проведение голосования до отмены военного положения только обсуждалось.

Добавим, что Плачкова далеко не первый представитель досрочно покидающего парламент экс-ОПЗЖ.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада досрочно прекратила полномочия нардепов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина, Андрея Деркача, которые потеряли гражданство, согласно указу Президента Украины Владимира Зеленского.

Автор Ярослав Конощук

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