В Раде осталось 404 депутата

Депутаты досрочно прекратили полномочия нардепки, избранной от запрещенной партии ОПЗЖ Татьяны Плачковой. Таким образом, в Совете IX созыва теперь 404 депутата.

Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народной депутатки, избранной от запрещенной партии ОПЗЖ Татьяны Плачковой, удовлетворив ее заявление. За соответствующий проект постановления проголосовали 244 народных депутата.

Таким образом в парламенте осталось 404 депутата. Это самое малое количество народных избранников за всю историю законодательного органа. При том, что фактический срок полномочий этого парламента будет самым длинным в истории, учитывая, что выборы в период военного положения не проводятся, а проведение голосования до отмены военного положения только обсуждалось.

Добавим, что Плачкова далеко не первый представитель досрочно покидающего парламент экс-ОПЗЖ.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада досрочно прекратила полномочия нардепов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина, Андрея Деркача, которые потеряли гражданство, согласно указу Президента Украины Владимира Зеленского.

Автор Ярослав Конощук

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