Зеленский сообщил, существует ли угроза вторжения из Беларуси

Президент Украины Владимир Зеленский 14 июля провел очередное заседание Ставки главнокомандующего. Обсуждали ситуацию на передовой и поставки оружия. Об этом Глава государства сообщил на своем Telegram-канале.
Во время заседания был поднят вопрос:
ситуация на фронте;
продвижение украинских войск;
новые пакеты военной помощи и улучшение логистики поставок;
темпы производства украинского оружия.
Зеленский заслушал командующих Валерия Залужного, Александра Сырского и Александра Тарнавского.
Также были доклады министра обороны Алексея Резникова о новых пакетах военной помощи от союзников и вице-премьера Александра Кубракова об улучшении логистики поставок оружия.
«Наращивание собственного производства, в частности хороший результат по БПЛА. Наращивание объемов ремонта. Доклады министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Камышина и командующего Гуляком», — добавил президент.
На заседании также обсудили защиту атомных станций и северной границы, а также результаты проверки готовности сил обороны к выполнению соответствующих задач.
Согласно докладу начальника ГУР Кирилла Буданова, с учетом данных разведки и принятых мер угроза вторжения из Беларуси отсутствует.
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