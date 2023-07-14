Зеленский сообщил, существует ли угроза вторжения из Беларуси

Состоялось заседание ставки, где обсудили защиту атомных станций и северной границы.

Президент Украины Владимир Зеленский 14 июля провел очередное заседание Ставки главнокомандующего. Обсуждали ситуацию на передовой и поставки оружия. Об этом Глава государства сообщил на своем Telegram-канале.

Во время заседания был поднят вопрос:

ситуация на фронте;

продвижение украинских войск;

новые пакеты военной помощи и улучшение логистики поставок;

темпы производства украинского оружия.

Зеленский заслушал командующих Валерия Залужного, Александра Сырского и Александра Тарнавского.

Также были доклады министра обороны Алексея Резникова о новых пакетах военной помощи от союзников и вице-премьера Александра Кубракова об улучшении логистики поставок оружия.

«Наращивание собственного производства, в частности хороший результат по БПЛА. Наращивание объемов ремонта. Доклады министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Камышина и командующего Гуляком», — добавил президент.

На заседании также обсудили защиту атомных станций и северной границы, а также результаты проверки готовности сил обороны к выполнению соответствующих задач.

Согласно докладу начальника ГУР Кирилла Буданова, с учетом данных разведки и принятых мер угроза вторжения из Беларуси отсутствует.

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