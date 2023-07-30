Призначені під час війни чиновники повинні будуть пройти спеціальну перевірку

Парламент схвалив законопроект, який відновлює спеціальні перевірки щодо призначених під час війни посадовців.

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27 липня Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроект 9534 , яким, крім відновлення декларування суддів, чиновників, депутатів, також передбачено відновлення спеціальних перевірок для призначення на посади.

Законопроект передбачає також спеціальну перевірку для тих, кого вже призначили під час війни на посади без такої перевірки.

Так, визначено, що особи, призначені на посади у період дії воєнного стану, для забезпечення проведення спеціальної перевірки, передбаченої законами «Про запобігання корупції» і «Про очищення влади», подають відповідні документи протягом 90 календарних днів з дня набрання чинності законом про відновлення декларування у разі, коли такі декларація та/або документи не були подані ними раніше.

А саме, письмову згоду на проведення спеціальної перевірки; автобіографію; копію паспорта; копії документів про освіту, вчені звання та наукові ступені; медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою МОЗ щодо перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я; копію військово-облікового документа: для призовника - посвідчення про приписку до призовної дільниці, для військовозобов’язаного, резервіста - військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, для військовослужбовця - військового квитка, посвідчення особи військовослужбовця; довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності); електронну декларацію.

При цьому спеціальний перебіг строку визначено для певних категорій осіб (тих, які працюють на територіях, на яких ведуться активні бойові дії або тимчасово окупованих рф; тих, які виконують завдання в інтересах національної безпеки і оборони).

Для них 90 днів для подачі документів на проведення спецперевірки буде рахуватися з дня припинення відповідних обставин (активних бойових дій, виконання бойових завдань тощо).

Визначено, що спеціальна перевірка під час дії воєнного стану не проводяться у разі:

1) знаходження органу, який відповідає за організацію спеціальної перевірки або перевірки, передбаченої Законом «Про очищення влади», на територіях, на яких ведуться активні бойові дії або тимчасово окупованих рф, перелік яких визначається в установленому законодавством порядку;

2) виконання особами, які призначені на відповідну посаду у період дії воєнного стану, завдань в інтересах національної безпеки і оборони України, безпосередньої участі у веденні воєнних (бойових) дій, перебування у районі проведення воєнних (бойових) дій, та отримання додаткової винагороди, призначеної для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських на період дії воєнного стану, та/або на тимчасово окупованій території рф.

Організація проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, призначених у період дії воєнного стану та щодо яких такі перевірки у цей період не проводилися, здійснюється протягом 120 календарних днів з дня набрання чинності Законом про відновлення декларування або протягом 120 календарних днів з дня припинення обставин, визначених вище, крім випадків звільнення такої особи до набрання чинності Законом про відновлення декларування або закінчення проведення зазначених перевірок під час дії воєнного стану.

Спеціальна перевірка не проводиться стосовно осіб, які призначаються на посади за результатами конкурсу не пізніше наступного робочого дня після припинення строкового призначення на ту ж посаду у період дії воєнного стану за умови, що стосовно таких осіб вже проводилася спеціальна перевірка під час дії воєнного стану.

Особи підлягають звільненню із займаної посади протягом 3 робочих днів з дня виникнення будь-якої з таких обставин:

1) неподання декларації (якщо така декларація не була подана раніше);

2) неподання документа про підтвердження рівня володіння державною мовою (особами для яких подача такого документу є обов’язковою).

Особи, призначені на посаду, яка передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища, або посаду з підвищеним корупційним ризиком, підлягають звільненню із займаної посади протягом трьох робочих днів з дня виникнення будь-якої з таких обставин:

1) неподання декларації (якщо така декларація не була подана раніше);

2) неподання документів, передбачених частиною другою статті 57 Закону України «Про запобігання корупції», крім декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, після завершення встановлених строків;

3) не проходження спеціальної перевірки.

Нагадаємо, що законопроект 9534 також передбачає спрощення правил декларування нерухомості, банківських рахунків, а також звільнення чиновників від подання даних про отриману ними велику зарплату, якщо така є.

По-перше, суддям, депутатам, держслужбовцям не треба буде подавати дані стосовно суттєвих змін у майновому стані, якщо йдеться про їх офіційну винагороду/зарплату, яка перевищує 134 200 грн. До війни цю інформацію декларували, зокрема й судді Верховного Суду.

По-друге, можна буде не декларувати дані про володіння чи користування об’єктами нерухомості, які коштують менше 134 200 грн (але як буде визначатися реальна ринкова вартість об’єкта і відсутність заниження його вартості, поки невідомо).

Також у декларації більше не треба буде вказувати дані про тип і номер банківського рахунку

При цьому, чиновників і посадовців звільнять від обов’язку подати повідомлення про суттєві зміни у майновому стані та повідомлення про відкриття членами їх сім’ї валютного рахунка в іноземних банках для отримання доходу у вигляді заробітної плати чи грошової допомоги, якщо це відбулося за період між введенням воєнного стану та набуттями чинності новим законом.

Автор: Наталя Мамченко

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