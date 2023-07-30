Назначенные во время войны чиновники должны будут пройти специальную проверку.

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27 июля Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект 9534, которым кроме восстановления декларирования судей, чиновников, депутатов также предусмотрено восстановление специальных проверок для назначения на должности.

Законопроект предусматривает также специальную проверку для тех, кто уже назначен во время войны на должности без такой проверки.

Так, определено, что лица, назначенные на должности в период действия военного положения, для обеспечения проведения специальной проверки, предусмотренной законами «О предотвращении коррупции» и «Об очищении власти», подают соответствующие документы в течение 90 календарных дней со дня вступления в силу закона о восстановлении декларирования в случае, если такие декларации и/или документы не были поданы ими ранее.

А именно, письменное согласие на проведение специальной проверки; автобиографию; копию паспорта; копии документов об образовании, ученых званиях и научных степенях; медицинскую справку о состоянии здоровья по форме, утвержденной Минздравом о пребывании лица на учете в психоневрологических или наркологических учреждениях здравоохранения; копию военно-учетного документа: для призывника - удостоверение о приписке к призывному участку, для военнообязанного, резервиста - военного билета или временного удостоверения военнообязанного, для военнослужащего - военного билета, удостоверение личности военнослужащего; справку о допуске к государственной тайне (при его наличии); электронную декларацию.

При этом специальное течение срока определено для определенных категорий лиц (работающих на территориях, на которых ведутся активные боевые действия или временно оккупированных РФ; тех, которые выполняют задачи в интересах национальной безопасности и обороны).

Для них 90 дней для подачи документов на проведение спецпроверки будет считаться со дня прекращения соответствующих обстоятельств (активных боевых действий, выполнения боевых задач).

Определено, что специальная проверка во время действия военного положения не производится в случае:

1) нахождения органа, отвечающего за организацию специальной проверки или проверки, предусмотренной Законом «Об очищении власти», на территориях, на которых ведутся активные боевые действия или временно оккупированных РФ, перечень которых определяется в установленном законодательством порядке;

2) выполнения лицами, которые назначены на соответствующую должность в период действия военного положения, задач в интересах национальной безопасности и обороны Украины, непосредственного участия в ведении военных (боевых) действий, пребывания в районе проведения военных (боевых) действий и получения дополнительного вознаграждения, предназначенной для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских на период действия военного положения и/или на временно оккупированной территории России.

Организация проведения специальной проверки в отношении лиц, назначенных в период действия военного положения и в отношении которых такие проверки в этот период не проводились, осуществляется в течение 120 календарных дней со дня вступления в силу Закона о возобновлении декларирования или в течение 120 календарных дней со дня прекращения обстоятельств, определенных выше, кроме случаев увольнения такого лица до вступления в силу Закона о возобновлении декларирования или окончания проведения указанных проверок во время действия военного положения.

Специальная проверка не проводится в отношении лиц, которые назначаются на должности по результатам конкурса не позднее следующего рабочего дня после прекращения срочного назначения на ту же должность в период действия военного положения при условии, что в отношении таких лиц проводилась специальная проверка во время действия военного положения.

Лица подлежат увольнению с занимаемой должности в течение 3 рабочих дней со дня возникновения любого из следующих обстоятельств:

1) неподача декларации (если такая декларация не была подана ранее);

2) неподача документа о подтверждении уровня владения государственным языком (лицами для которых подача такого документа является обязательной).

Лица, назначенные на должность, предусматривающую занятие ответственного или особо ответственного положения, или должность с повышенным коррупционным риском, подлежат увольнению с занимаемой должности в течение трех рабочих дней со дня возникновения любого из следующих обстоятельств:

1) неподача декларации (если такая декларация не была подана ранее);

2) неподача документов, предусмотренных частью второй статьи 57 Закона Украины «О предотвращении коррупции», кроме декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, по истечении установленных сроков;

3) не прохождение специальной проверки.

Напомним, что законопроект 9534 также предусматривает упрощение правил декларирования недвижимости, банковских счетов, а также освобождение чиновников от предоставления данных о полученной ими большой зарплате, если таковая имеется.

Во-первых, судьям, депутатам, госслужащим не нужно будет подавать данные относительно существенных изменений в имущественном состоянии, если речь идет о о их официальное вознаграждение/зарплату, которая превышает 134 200 грн. До войны эту информацию декларировали, в том числе и судьи Верховного Суда.

Во-вторых, можно будет не декларировать данные о владении или пользовании объектами недвижимости, которые стоят менее 134 200 грн (но как будет определяться реальная рыночная стоимость объекта и отсутствие занижения его стоимости пока неизвестно).

Также в декларации больше не нужно будет указывать данные о типе и номере банковского счета

При этом, чиновников и должностных лиц освободят от обязанности подать уведомление об существенных изменениях в имущественном состоянии и уведомление об открытии членами их семьи валютного счета в иностранных банках для получения дохода в виде заработной платы или денежной помощи, если это произошло за период между введением военного положения и вступлением в силу нового закона.

Автор: Наталья Мамченко

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