Стало відомо, які громадські організації сформують новий склад Громадської ради доброчесності – список

Третій в історії склад ГРД сформують 16 громадських організацій, а членами ГРД будуть громадські діячі та журналісти.

Вища кваліфікаційна комісія суддів 27 липня 2023 року затвердила список 16 громадських організацій, які на установчому засіданні оберуть двадцять членів третього складу Громадської ради доброчесності (ГРД).

Таким чином, членів нової ГРД будуть обирати:

Асоціація правників України

Платформа Громадський контроль

Громадське радіо

Transparency International Ukraine

Центр громадянських свобод

Центр економічної стратегії

Український центр європейської політики

Інститут законодавчих ідей

Рух ЧЕСНО

Всеукраїнська громадська платформа «Нова країна»

Медійна ініціатива за права людини

Фундація DEJURE

Центр інформації про права людини

ТОМ 14

Центр протидії корупції

Центр політико-правових реформ

Зазначимо, що далеко не всі громадські організації в принципі могли претендувати на формування складу ГРД.

Для того, щоб мати право на участь в установчих зборах громадські організації повинні були надати ВККС копії звітів за результатами виконання проектів із залученням міжнародної технічної допомоги, рекомендаційні листи від міжнародної організації «з бездоганною репутацією» про успішний досвід співпраці або рекомендаційний лист від виконавця проекту міжнародної технічної допомоги, а також копії звітів за результатами фінансового аудиту не менше двох реалізованих проектів із залученням міжнародної технічної допомоги чи копію звіту за результати аудиту діяльності громадського об’єднання.

Відтак, 27 липня деякі громадські організації були визнані такими, що не відповідають вимогам, які встановлені для допуску громадських організацій для участі в установчих зборах для формування ГРД.

Це такі громадські організації:

Стоп Нелегал

Вінницька обласна організація «Союз Юристів України»

Стоп корупції

Народ і Право

Вінницька обласна громадська організація «Ми разом»

Таким чином, всього виявили бажання сформувати ГРД 21 громадська організація

Зазначимо, що судячи з кандидатів, за яких власне і будуть під час установчих зборів голосувати делеговані представники громадських організацій, знайомих прізвищ в новому складі ГРД буде небагато.

Це, зокрема, журналісти Юрій Ніколов, Марина Ансіфорова, експерт з правових питань Фундації DEJURE Ніка Крейденкова і член минулого складу ГРД Андрій Кулібаба.

Відомих членів ГРД з двох минулих складів Ради доброчесності вже не буде – закон передбачає, що членом ГРД можна бути лише два строки поспіль.

Новий склад ГРД, таким чином, буде також працювати два роки – з 2023 по 2025 роки.

Дата проведення установчих зборів для обрання членів ГРД буде визначена головою ВККС пізніше.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.