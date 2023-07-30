Украинские ОО смогут получить грант на помощь пострадавшим от войны общинам

Грант до 60 тысяч долларов США могут получить украинские общественные организации, которые помогают правозащитникам, региональным медиа, органам местного самоуправления, правоохранителям и т.д., – сообщает пресс-служба Минреинтеграции.
Финансирование может быть направлено на:
- помощь в документировании военных преступлений рф;
- помощь органам местного самоуправления в фиксации нанесенного ущерба;
- поддержку пострадавших жителей, оценку ущерба и формирование запросов на возмещение;
- экспертную поддержку правозащитных действий и тому подобное.
Для участия в конкурсе необходимо до 9 августа 2023 года прислать пакет документов на электронный адрес: [email protected] с темой письма: «Заявка на субгрант, название организации, дата».
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