Украинские ОО смогут получить грант на помощь пострадавшим от войны общинам

Украинский Хельсинский союз по правам человека объявил конкурс на 60 тысяч долларов США.

Источник фото: ArmyInform

Грант до 60 тысяч долларов США могут получить украинские общественные организации, которые помогают правозащитникам, региональным медиа, органам местного самоуправления, правоохранителям и т.д., – сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Финансирование может быть направлено на:

помощь в документировании военных преступлений рф;

помощь органам местного самоуправления в фиксации нанесенного ущерба;

поддержку пострадавших жителей, оценку ущерба и формирование запросов на возмещение;

экспертную поддержку правозащитных действий и тому подобное.

Для участия в конкурсе необходимо до 9 августа 2023 года прислать пакет документов на электронный адрес: [email protected] с темой письма: «Заявка на субгрант, название организации, дата».

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