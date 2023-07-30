Українські ГО зможуть отримати грант на допомогу постраждалим від війни громадам

Українська Гельсінська спілка з прав людини оголосила конкурс на 60 тисяч доларів США.

Джерело фото: ArmyInform

Грант до 60 тисяч доларів США можуть отримати українські громадські організації, які допомагають правозахисникам, регіональним медіа, органам місцевого самоврядування, правоохоронцям тощо, – повідомляє пресслуба Мінреінтеграції.

Фінансування може бути спрямоване на:

допомогу в документуванні воєнних злочинів рф;

допомогу органам місцевого самоврядування у фіксації завданої шкоди;

підтримку постраждалих мешканців, оцінку збитків та формування запитів на відшкодування;

експертну підтримку правозахисних дій тощо.

Для участі у конкурсі необхідно до 9 серпня 2023 року надіслати пакет документів на електронну адресу: [email protected] з темою листа: «Заявка на субгрант, назва організації, дата».

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