Українські ГО зможуть отримати грант на допомогу постраждалим від війни громадам

Грант до 60 тисяч доларів США можуть отримати українські громадські організації, які допомагають правозахисникам, регіональним медіа, органам місцевого самоврядування, правоохоронцям тощо, – повідомляє пресслуба Мінреінтеграції.
Фінансування може бути спрямоване на:
- допомогу в документуванні воєнних злочинів рф;
- допомогу органам місцевого самоврядування у фіксації завданої шкоди;
- підтримку постраждалих мешканців, оцінку збитків та формування запитів на відшкодування;
- експертну підтримку правозахисних дій тощо.
Для участі у конкурсі необхідно до 9 серпня 2023 року надіслати пакет документів на електронну адресу: [email protected] з темою листа: «Заявка на субгрант, назва організації, дата».
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