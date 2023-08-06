Набрали чинності зміни у бронюванні залів судових засідань інших судів у підсистемі відеоконференцзв’язку

1 серпня набули чинності зміни до Інструкції щодо роботи з технічними засобами фіксування судового засідання, затверджені наказом Державної судової адміністрації України від 18 липня №331.
Так, цими змінами Інструкція щодо роботи з технічними засобами фіксування судового засідання, затверджена наказом ДСА від 06.06.2022 №156 доповнена новим розділом VI такого змісту.
Бронювання залів судових засідань інших судів для проведення відеоконференцій
- Відповідно до вимог процесуального законодавства України учасники справи можуть брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів або в приміщенні іншого суду, визначеного судом. У такому випадку засобами підсистеми відеоконференцзв’язку здійснюється бронювання залів судових засідань та інших приміщень, призначених для забезпечення участі осіб в судовому засіданні в режимі відеоконференцзв’язку як безпосередньо в самому суді, так і у приміщенні іншого суду (далі – бронювання залів судових засідань).
- Для належного функціонування механізму бронювання відповідальна особа кожного суду вносить в підсистему відеоконференцзв’язку інформацію про зали судових засідань (їх кількість, доступну дату і час для бронювання тощо) та постійно підтримує в актуальному стані таку інформацію.
- Суддя під час розгляду питання про можливість взяття участі учасника справи в судовому засіданні в режимі відеоконференції може використовувати наявну інформацію про доступні/недоступні зали судових засідань в інших судах, що міститься в підсистемі відеоконференцзв’язку.
- Для визначення доступності залу судового засідання суддя отримує від секретаря судового засідання відповідну інформацію з підсистеми відеоконференцзв’язку та приймає рішення щодо бронювання необхідного залу судового засідання в іншому суді. Після прийняття рішення секретар судового засідання невідкладно здійснює таке бронювання.
- Керуючись наявною інформацією щодо бронювання залу судового засідання відповідальна особа суду в підсистемі відеоконференцзв’язку під час створення планової відеоконференції обирає суд та доступний для вибору зал судових засідань і час проведення відеоконференції.
- Вибір залу здійснюється у режимі календаря, в якому попередньо відображається інформація про вже заброньовані зали, а також про вільну дату і час для бронювання інших залів судових засідань
- Результат про підтвердження чи відмову в бронюванні автоматично відображається в підсистемі відеоконференцзв’язку у відповідній плановій відеоконференції та додатково надсилається на адресу електронної пошти відповідальної особи суду, якому доручається забезпечення проведення відеоконференції.
- Відповідальна особа суду, яким доручається забезпечення проведення відеоконференції, невідкладно доводить до судді отриману від іншого суду інформацію для врахування або проведення повторної процедури бронювання на іншу дату і час (за необхідності).
- Бронювання здійснюється у порядку, визначеному Інструкцією користувача підсистеми відеоконференцзв’язку.
Також наказом ДСА державному підприємству «Центр судових сервісів», як адміністратору підсистеми відеоконференцзв’язку, доручено забезпечити:
- впровадження механізму бронювання залів судових засідань інших судів у підсистемі відеоконференцзв’язку;
- спільно з Державним підприємством «Інформаційні судові системи» проведення навчань працівників апаратів судів щодо порядку роботи з механізмом бронювання;
- внесення змін до Інструкції користувача підсистеми відеоконференцзв’язку тощо.
Автор: Наталя Мамченко
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