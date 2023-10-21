ДБР запровадить електронну систему управління кримінальними провадженнями

Уряд перерозподілив видатки задля запровадження в Державному бюро розслідувань електронної системи управління кримінальними провадженнями.

В Державному бюро розслідувань буде поступово запроваджуватися електронна система управління кримінальними провадженнями. Відповідне рішення ухвалив 20 жовтня Уряд.

Так, здійснено у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Державному бюро розслідувань на 2023 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків за бюджетною програмою «Забезпечення діяльності Державного бюро розслідувань» шляхом зменшення обсягу видатків споживання на суму 1 млн. 400 тис. гривень та збільшення на зазначену суму видатків розвитку з метою забезпечення поетапного впровадження електронної системи управління кримінальними провадженнями.

А саме, йдеться про придбання додаткових накопичувачів інформації, необхідних для зберігання та резервного копіювання матеріалів слідчих підрозділів Державного бюро розслідувань, накопичених під час проведення слідчих (розшукових) дій.

Нагадаємо, що НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура використовують систему електронного кримінального провадження eCаse Management System.

Автор: Наталя Мамченко

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