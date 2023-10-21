ГБР введет электронную систему управления уголовными производствами

Правительство перераспределило расходы на введение в Государственном бюро расследований электронной системы управления уголовными производствами.

В Государственном бюро расследований будет постепенно внедряться электронная система управления уголовными производствами. Соответствующее решение приняло 20 октября Правительство.

Так, осуществлено в пределах общего объема бюджетных назначений, предусмотренных Государственному бюро расследований на 2023 год в общем фонде государственного бюджета, перераспределение расходов по бюджетной программе «Обеспечение деятельности Государственного бюро расследований» путем уменьшения объема расходов потребления на сумму 1 млн. 400 тыс. гривен и увеличение на указанную сумму расходов развития в целях обеспечения поэтапного внедрения электронной системы управления уголовными производствами.

А именно речь идет о приобретении дополнительных накопителей информации, необходимых для хранения и резервного копирования материалов следственных подразделений Государственного бюро расследований, накопленных во время проведения следственных (розыскных) действий.

Напомним, что НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура используют систему электронного уголовного производства eCаse Management System.

Автор: Наталья Мамченко

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