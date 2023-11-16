З'їзд науковців з першого разу не обрав члена ВРП, - буде другий тур з двома фіналістами

До другого туру на посаду члена Вищої ради правосуддя вийшли два кандидати: Оксана Кваша та Іван Назаров.

16 листопада З’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ обирає свого представника до Вищої ради правосуддя на єдину вакантну посаду по квоті науковців-правників. Текстова трансляція за посиланням.

З першого туру обрати члена ВРП не вдалося. Так, кандидату для перемоги необхідно набрати 56 голосів (голосувало 111 делегатів).

О 17-00 були оголошені результати голосування, за якими результати були наступні:

Олег Рожнов – 10 голосів

Іван Назаров – 19

Ірина Давидович – 13

Оксана Кваша – 49

Ігор Ковбас – 4

Володимир Король – 15

Отже, до другого туру проходять:

КВАША Оксана Олександрівна – професор, вчений секретар Інституту держави і права ім. В. М. Корецького. Кандидат спеціалізується на питаннях кримінального права та кримінології. У 2019 році її було включено до списку кандидатів у депутати від партії «Слуга Народу» в загальнодержавному виборчому окрузі на дострокових парламентських виборах 21 липня.

НАЗАРОВ Іван Володимирович – заступник голови тимчасового складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, головний науковий співробітник відділу забезпечення інтеграції академічної та університетської правової науки та розвитку юридичної освіти Київського регіонального центру Національної академії правових наук. Спеціалізується на проблемах судочинства, адвокатури, правоохоронних органів. Це вже друга спроба кандидата стати членом Ради правосуддя.

Нагадаємо, що Право ТВ веде онлайн відеотрансляцію з’їзду.

Автор: В'ячеслав Хрипун

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