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Съезд ученых-юристов избрал Оксану Квашу членом Высшего совета правосудия

Ученые определились с членом Высшего совета правосудия по своей квоте.

Съезд ученых с первого раза не выбрал члена ВСП – будет второй тур с двумя финалистами

Во второй тур на должность члена Высшего совета правосудия вышли два кандидата: Оксана Кваша и Иван Назаров.

Съезд ученых-юристов избирает члена Высшего совета правосудия: текстовая и онлайн-трансляция

На единственную вакантную должность члена ВСП по квоте съезда ученых-юристов претендуют шесть кандидатов из Киева, Харькова и Черновцов.

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Съезд ученых с первого раза не выбрал члена ВСП – будет второй тур с двумя финалистами

17:22, 16 ноября 2023
Во второй тур на должность члена Высшего совета правосудия вышли два кандидата: Оксана Кваша и Иван Назаров.
Съезд ученых с первого раза не выбрал члена ВСП – будет второй тур с двумя финалистами
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16 ноября Съезд представителей юридических вузов и научных учреждений избирает своего представителя в Высший совет правосудия на единую вакантную должность по квоте ученых-юристов. Текстовая трансляция по ссылке.

Из первого тура выбрать члена ВСП не удалось. Так, кандидату для победы необходимо набрать 56 голосов (голосовало 111 делегатов).

В 17:00 были объявлены результаты голосования, по которым результаты были следующие:

  • Олег Рожнов – 10 голосов
  • Иван Назаров – 19
  • Ирина Давыдович – 13
  • Оксана Кваша – 49
  • Игорь Ковбас – 4
  • Владимир Король – 15

Итак, во второй тур проходят:

КВАША Оксана Александровна – профессор, ученый секретарь Института государства и права им. Корецкого. Кандидат специализируется на вопросах уголовного права и криминологии. В 2019 году она была включена в список кандидатов в депутаты от партии «Слуга Народа» в общегосударственном избирательном округе на досрочных парламентских выборах 21 июля.

НАЗАРОВ Иван Владимирович – заместитель председателя временного состава Национального агентства по качеству высшего образования, главный научный сотрудник отдела обеспечения интеграции академической и университетской правовой науки и развития юридического образования Киевского регионального центра Национальной академии правовых наук. Специализируется на проблемах судопроизводства, адвокатуры, правоохранительных органов. Это уже вторая попытка кандидата стать членом Совета правосудия.

Напомним, что Право ТВ ведет онлайн видеотрансляцию съезда.

Автор: Вячеслав Хрипун

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