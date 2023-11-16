Правительство и Парламент работают над усовершенствованием процесса законопроектной работы

Законодатели и чиновники обсудили пути улучшения законопроектной работы.

Украинские законодатели и представители правительства обсудили вопросы улучшения законопроектной работы и оценки влияния законодательства на общество во время учредительного заседания Межведомственной рабочей группы. Мероприятие, проведенное 15 ноября, было организовано под руководством Первого заместителя Председателя Верховной Рады Украины Александра Корниенко и Министра Кабинета Министров Украины Олега Немичнова, - сообщает Правительственный портал.

Министр Кабинета Министров Украины Олег Немичнов подчеркнул, что важным является повышение эффективности сотрудничества между Верховной Радой и правительством, а также улучшение качества украинского законодательства. Он отметил, что есть проблемы, которые затрудняют эту работу, включая низкое количество принятых правительством законопроектов и задержки в их обработке.

На заседании присутствовали руководство Аппарата Верховной Рады Украины, представители Секретариата Кабинета Министров Украины, а также общественные организации.

Государственный секретарь Кабинета Министров Украины Александр Ярема рассказал о системе формирования политик в Украине, отметив усиление способности правительства контролировать и согласовывать политику на основе фактов, а также цифровую систему мониторинга и контроля за реализацией законов и политик как одно из приоритетных направлений работы секретариата.

Участники заседания выразили положительную оценку постзаконодательного обеспечения и контроля, а также взаимодействия с общественностью в законотворческой деятельности.

"В связи с этим, предлагается рассмотреть возможность усиления координации работы. С нашей стороны мы готовы активно привлекаться, в частности в части подготовки необходимых изменений в законодательство, регулирующих процедурные вопросы подготовки, обработки и рассмотрения законопроектов в Верховной Раде, роли и порядка разработки Плана законопроектной работы", - подытожил заместитель Государственного секретаря Кабинета Министров Украины Олег Войтович.

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