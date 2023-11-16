Застройка парка «Нивки» в Киеве: сообщено о подозрении экс-чиновнику КГГА и бывшему руководителю компании

НАБУ сообщило о подозрении бывшему начальнику отдела Департамента земельных ресурсов КГГА и бывшему руководителю компании, получившей указанный участок под застройку.

Фото: kyivmaps.com

В четверг, 15 ноября, детективы НАБУ по делу о застройке части объекта природно-заповедного фонда общегосударственного значения парка «Нивки» в Киеве сообщили о подозрении еще двум лицам: бывшему начальнику отдела Департамента земельных ресурсов КГГА и бывшему руководителю компании, которая получила указанный участок под застройку. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины.

«В рамках досудебного расследования установлено, что в ноябре 2019 года, будучи в должности директора Департамента земельных ресурсов КГГА, лицо получило на рассмотрение проект землеустройства, согласно которому восточная часть парка должна быть исключена из земель природно-заповедного фонда и передана в аренду частной компании под строительство жилищно-офисного комплекса.

Несмотря на то, что этот проект был отправлен на доработку, должностное лицо, не внося надлежащих изменений, вторично подал его на рассмотрение депутатов Киевского городского совета, использовав при этом полученные недостоверные сведения о непринадлежности участка к природно-заповедному фонду.

Вопреки тому, что эта информация не соответствовала действительности, депутаты все же приняли решение о передаче земли. Как следствие, застройщик получил часть парка площадью 0,6 га, а община столицы потеряла право пользоваться им как объектом природно-заповедного фонда», — говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается.

В САП добавили, что на сегодняшний день постановлением Северного апелляционного хозяйственного суда решение горсовета отменено, а договор аренды признан недействительным. Кроме того, благодаря вмешательству правоохранительных органов было прекращено незаконное строительство на территории земель природно-заповедного фонда.

Ранее мы писали, что НАБУ и САП сообщили о подозрении заместителю главы Киевской городской государственной администрации в злоупотреблении служебным положением, что привело к незаконной передаче под застройку части объекта природно-заповедного фонда общегосударственного значения парка «Нивки».

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