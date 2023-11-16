Нацсовет проверит 5-й канал из-за эфира с Фарион

В эфире канала экс-нардеп Ирина Фарион раскритиковала военных за то, что они общаются на русском языке.

Национальный совет по телевидению и радиовещанию на заседании 16 ноября принял решение о проведении внеплановой проверки "5 канала". Причина – эфир с экс-нардепом Ириной Фарион, где она раскритиковала военных, которые общаются на русском языке.

Срок проведения проверки с 7 по 15 декабря 2023 года.

Член совета Максим Оноприенко рассказал, что регулятор получил жалобы на эфир программы «Рандеву с Яниной Соколовой», где гостем была Фарион. Это явилось поводом к проведению мониторинга.

По его словам, результаты показали, что у программы есть признаки нарушения закона «О медиа», запрещающего распространение дискриминационных высказываний относительно национальности, возраста, пола и других признаков.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что начала уголовное производство и уже назначила ряд экспертиз относительно высказываний и публикаций Ирины Фарион.

Также студенты Львовской политехники обратились к правоохранителям относительно заявлений Ирины Фарион.

Все же Фарион уволили из университета «Львовская политехника».

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