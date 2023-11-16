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Нацрада перевірить 5-й канал через ефір з Фаріон

16:59, 16 листопада 2023
В ефірі каналу екснардепка Ірина Фаріон розкритикувала військових за те, що вони спілкуються російською мовою.
Нацрада перевірить 5-й канал через ефір з Фаріон
Фото: AFP
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Національна рада з питань телебачення та радіомовлення на засіданні 16 листопада ухвалила рішення про проведення позапланової перевірки "5 каналу". Причина – ефір з екснардепкою Іриною Фаріон, де вона розкритикувала військових, які спілкуються російською мовою. 

Зазначається, що строк проведення перевірки з 7 по 15 грудня 2023 року.

Член ради Максим Онопрієнко розповів, що  регулятор отримав скарги на ефір програми «Рандеву з Яніною Соколовою», де гостем була Фаріон. Це стало приводом до проведення моніторингу.

За його словами, результати показали, що програма має ознаки порушення закону «Про медіа», який забороняє поширення дискримінаційних висловлювань щодо національності, віку, статі тощо та інших ознак.

Раніше Служба безпеки України повідомила, що розпочала кримінальне провадження та вже призначила низку експертиз щодо висловлювань і публікацій Ірини Фаріон.

Також студенти Львівської політехніки звернулися до правоохоронців щодо заяв Ірини Фаріон.

Все ж Фаріон звільнили з університету «Львівська політехніка». 

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