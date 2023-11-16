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Верховна Рада готується схвалити закон про право громадян на цивільну вогнепальну зброю

Громадянам пропонують надати право на короткоствольну зброю.

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Верховна Рада готується схвалити закон про право громадян на цивільну вогнепальну зброю

16:49, 16 листопада 2023
Громадянам пропонують надати право на короткоствольну зброю.
Верховна Рада готується схвалити закон про право громадян на цивільну вогнепальну зброю
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Парламент готується прийняти закони, які встановлять право громадян мати цивільну вогнепальну зброю. Відповідні законопроекти до ухвалення в цілому на своєму засіданні 16 листопада рекомендував Комітет Верховної Ради з питань правооохоронної діяльності.

Зокрема йдеться про законопроект про право на цивільну вогнепальну зброю 5708. Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді за наслідками розгляду прийняти його в другому читанні та в цілому як Закон.

«1 400 000 українців висловилися за право на короткоствольну нарізну зброю через застосунок Дія. Лишилось лише реалізувати це право – надавши його українцям для самозахисту та захисту сімʼї», зазначив співавтор законопроекту, народний депутат від «Слуги народу» Ігор Фріс.

Разом з тим, Комітет підтримав пропозицію Міністерства внутрішніх справ, якою відтерміновується на 5 років після припинення або скасування воєнного стану, набрання чинності положеннями Закону, які стосуються права на отримання громадянами зброї категорії С (короткоствольноі зброї).

Також Комітет рекомендував прийняти в другому читанні та в цілому як Закон законопроект про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України для реалізації положень Закону «Про право на цивільну вогнепальну зброю» №5709. Даний закон вносить зміни зокрема до статті КК, яка регулює поняття необхідної оборони.

Аналогічно прийняти в цілому як Закон пропонується законопроект 9538 про внесення змін до Закону «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України» щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю.

Автор: Наталя Мамченко

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