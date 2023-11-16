Верховна Рада готується схвалити закон про право громадян на цивільну вогнепальну зброю

Громадянам пропонують надати право на короткоствольну зброю.

Парламент готується прийняти закони, які встановлять право громадян мати цивільну вогнепальну зброю. Відповідні законопроекти до ухвалення в цілому на своєму засіданні 16 листопада рекомендував Комітет Верховної Ради з питань правооохоронної діяльності.

Зокрема йдеться про законопроект про право на цивільну вогнепальну зброю 5708. Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді за наслідками розгляду прийняти його в другому читанні та в цілому як Закон.

«1 400 000 українців висловилися за право на короткоствольну нарізну зброю через застосунок Дія. Лишилось лише реалізувати це право – надавши його українцям для самозахисту та захисту сімʼї», зазначив співавтор законопроекту, народний депутат від «Слуги народу» Ігор Фріс.

Разом з тим, Комітет підтримав пропозицію Міністерства внутрішніх справ, якою відтерміновується на 5 років після припинення або скасування воєнного стану, набрання чинності положеннями Закону, які стосуються права на отримання громадянами зброї категорії С (короткоствольноі зброї).

Також Комітет рекомендував прийняти в другому читанні та в цілому як Закон законопроект про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України для реалізації положень Закону «Про право на цивільну вогнепальну зброю» №5709. Даний закон вносить зміни зокрема до статті КК, яка регулює поняття необхідної оборони.

Аналогічно прийняти в цілому як Закон пропонується законопроект 9538 про внесення змін до Закону «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України» щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю.

Автор: Наталя Мамченко

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