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Польща планує приєднатися до прокуратури Європейського Союзу, аби отримати кошти ЄС – ЗМІ

17:03, 16 листопада 2023
Після формування нового уряду, Польща заявить про наміри приєднатися до Європейської прокуратури, щоб розблокувати мільярди заморожених коштів ЄС.
Польща планує приєднатися до прокуратури Європейського Союзу, аби отримати кошти ЄС – ЗМІ
Джерело фото: DW
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Польща планує оголосити свій намір приєднатися до прокуратури Європейського Союзу (EPPO) у перші тижні після утворення нового уряду. Про це заявив лідер «Громадянської коаліції» Дональд Туск, пише Reuters.

Європейська прокуратура (EPPO) є незалежним органом Європейського Союзу, який займається розглядом справ, пов'язаних з фінансовими інтересами ЄС. З 27 країн-учасниць ЄС, 22 вже приєдналися до цієї структури.

Раніше польський уряд, що має нахил провадити власну політику, що неодноразово ставало причиною суперечок з Брюсселем через реформи, які, на думку критиків, підривають незалежність судової системи, відмовлявся від приєднання до EPPO з побоювань стосовно втручання у польську систему правосуддя.

Сенатор від ліберальної Громадянської коаліції Адам Боднар, ймовірно вважає, що приєднання до EPPO є важливим кроком, що дозволить швидко розблокувати мільярди заморожених коштів ЄС та підтвердити дотримання демократичних стандартів.

«Плани приєднатися є», - зазначив Боднар. «Це буде зроблено в перші тижні уряду», - додав він, підкреслюючи важливість кроків, що доведуть, що Польща повертається до верховенства права.

Під час коментарів стосовно його можливого призначення на посаду міністра юстиції Боднар сказав: «Такі дискусії ведуться, але нічого точного. Рішення в руках Дональда Туска».

Раніше ми писали, як чинять тиск на судову владу в Польщі.

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