Польща планує приєднатися до прокуратури Європейського Союзу, аби отримати кошти ЄС – ЗМІ

Після формування нового уряду, Польща заявить про наміри приєднатися до Європейської прокуратури, щоб розблокувати мільярди заморожених коштів ЄС.

Джерело фото: DW

Польща планує оголосити свій намір приєднатися до прокуратури Європейського Союзу (EPPO) у перші тижні після утворення нового уряду. Про це заявив лідер «Громадянської коаліції» Дональд Туск, пише Reuters.

Європейська прокуратура (EPPO) є незалежним органом Європейського Союзу, який займається розглядом справ, пов'язаних з фінансовими інтересами ЄС. З 27 країн-учасниць ЄС, 22 вже приєдналися до цієї структури.

Раніше польський уряд, що має нахил провадити власну політику, що неодноразово ставало причиною суперечок з Брюсселем через реформи, які, на думку критиків, підривають незалежність судової системи, відмовлявся від приєднання до EPPO з побоювань стосовно втручання у польську систему правосуддя.

Сенатор від ліберальної Громадянської коаліції Адам Боднар, ймовірно вважає, що приєднання до EPPO є важливим кроком, що дозволить швидко розблокувати мільярди заморожених коштів ЄС та підтвердити дотримання демократичних стандартів.

«Плани приєднатися є», - зазначив Боднар. «Це буде зроблено в перші тижні уряду», - додав він, підкреслюючи важливість кроків, що доведуть, що Польща повертається до верховенства права.

Під час коментарів стосовно його можливого призначення на посаду міністра юстиції Боднар сказав: «Такі дискусії ведуться, але нічого точного. Рішення в руках Дональда Туска».

Раніше ми писали, як чинять тиск на судову владу в Польщі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.