Польша планирует присоединиться к прокуратуре Европейского Союза, чтобы получить средства ЕС – СМИ

После формирования нового правительства, Польша заявит о намерениях присоединиться к Европейской прокуратуре, чтобы разблокировать миллиарды замороженных средств ЕС.

Источник фото: DW

Польша планирует объявить свое намерение присоединиться к прокуратуре Европейского Союза(EPPO) в первые недели после образования нового правительства. Об этом заявил лидер "Гражданской коалиции" Дональд Туск, пишет Reuters.

Европейская прокуратура (EPPO) является независимым органом Европейского Союза, который занимается рассмотрением дел, связанных с финансовыми интересами ЕС. Из 27 стран-участниц ЕС, 22 уже присоединились к этой структуре.

Ранее польское правительство, имеющее склонность проводить собственную политику, что неоднократно становилось причиной споров с Брюсселем из-за реформ, которые, по мнению критиков, подрывают независимость судебной системы, отказывалось от присоединения к EPPO из опасений относительно вмешательства в польскую систему правосудия.

Сенатор от либеральной Гражданской коалиции Адам Боднар, вероятно считает, что присоединение к EPPO является важным шагом, который позволит быстро разблокировать миллиарды замороженных средств ЕС и подтвердить соблюдение демократических стандартов.

"Планы присоединиться есть", - отметил Боднар. "Это будет сделано в первые недели правительства", - добавил он, подчеркивая важность шагов, которые докажут, что Польша возвращается к верховенству права.

Во время комментариев относительно его возможного назначения на должность министра юстиции Боднар сказал: "Такие дискуссии ведутся, но ничего точного. Решение в руках Дональда Туска".

Ранее мы писали, как оказывают давление на судебную власть в Польше.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.