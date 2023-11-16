Враг уничтожил объект критической инфраструктуры возле Херсона: села без света, есть жертва

Вражеским огнем повреждены жилые дома и продуктовый магазин.

Фото: Александр Прокудин

Российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по Херсонщине. На этот раз вражеским огнем накрыли село Белозерка. В результате обстрела уничтожен объект критической инфраструктуры, есть погибший и раненные. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По предварительной информации, в результате атаки погиб один человек. Еще несколько мирных жителей получили ранения.

Из-за уничтожения объекта критической инфраструктуры Белозерка и близлежащие села сейчас без электроснабжения.

Прокудин сообщил, что энергетики начнут работы, как только разрешит ситуация по безопасности.

Также в результате российского террора повреждены жилые дома и продуктовый магазин.

По факту нарушения законов и обычаев войны начато расследование, сообщает Офис Генпрокурора.

Фото: Александр Прокудин

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