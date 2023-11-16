Здание Чертковского райсуда Тернопольской области передано из коммунальной в государственную собственность

Решение о передаче здания Чертковского райсуда Тернопольской области в государственную собственность принял Кабмин.

Государственная судебная администрация Украины сообщила, что здание Чертковского райсуда Тернопольской области передано из коммунального в государственную собственность. Об этом сказано на официальном сайте ГСА.

Речь идет о нежилом помещении общей площадью 653,2 кв. м (регистрационный номер объекта недвижимого имущества 2252665261103), размещаемом в здании по адресу: ул. Степана Бандеры, 13, г. Чортков Тернопольской области, из коммунальной в государственную собственность в сферу управления ГСА Украины.

«Учитывая предложения ГСА Украины и Чертковского городского совета Тернопольской области, Кабинетом Министров Украины принято распоряжение от 10.11.2023 № 1024-р «О согласовании передачи нежилого помещения в г. Чорткове Чертковского района Тернопольской области в государственную собственность», которым согласована указанная передача нежилого помещения в государственную собственность в сферу управления ГСА Украины», - говорится в сообщении.

Фото: dsa.court.gov.ua

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