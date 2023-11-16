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  1. Суд інфо

Будівлю Чортківського райсуду Тернопільської області передано з комунальної у державну власність

16:26, 16 листопада 2023
Рішення про передачу будівлі Чортківського райсуду Тернопільської області у державну власність прийняв Кабмін.
Будівлю Чортківського райсуду Тернопільської області передано з комунальної у державну власність
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Державна судова адміністрація України повідомила, що будівлю Чортківського райсуду Тернопільської області передано з комунальної у державну власність. Про це йдеться на офіційному сайті ДСА.

Мова йде про нежитлове приміщення загальною площею 653,2 кв. м (реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 2252665261103), що розміщується в будівлі за адресою: вул. Степана Бандери, 13, м. Чортків Тернопільської області, з комунальної у державну власність до сфери управління ДСА України.

«Ураховуючи пропозиції ДСА України та Чортківської міської ради Тернопільської області, Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження від 10.11.2023 № 1024-р «Про погодження передачі нежитлового приміщення у м. Чорткові Чортківського району Тернопільської області в державну власність», яким погоджено зазначену передачу нежитлового приміщення в державну власність до сфери управління ДСА України», - сказано у повідомленні.

Фото: dsa.court.gov.ua

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