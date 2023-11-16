Ворог знищив обʼєкт критичної інфраструктури біля Херсона: села без світла, є жертва

Ворожим вогнем пошкоджено житлові будинки та продуктовий магазин.

Фото: Олександр Прокудін

Російські окупанти вкотре завдали удару по Херсонщині. Цього разу ворожим огнем накрили село Білозерка. Внаслідок обстрілу знищено обʼєкт критичної інфраструктури, є загиблий та поранені. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки загинула одна людина. Ще кілька мирних жителів отримали поранення.

Через знищення об’єкту критичної інфраструктури Білозерка та прилеглі села зараз без електропостачання.

Прокудін повідомив, що енергетики розпочнуть роботи, як тільки дозволить безпекова ситуація.

Також внаслідок російського терору пошкоджено житлові будинки та продуктовий магазин.

За фактом порушення законів та звичаїв війни розпочато розслідування, повідомляє Офіс Генпрокурора.

Фото: Олександр Прокудін

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