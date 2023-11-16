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Для громадян – від 8500 грн, для бізнесу – від 51 тисяч грн: за порушення комендантської години введуть штрафи та зможуть застосовувати адміністративне затримання

Пропозиція законодавців запровадити адміністративне затримання для порушників комендантської години та розмір штрафів до 340 тисяч грн викликали критику експертів.

З’їзд науковців-правників обрав Оксану Квашу членом Вищої ради правосуддя

Науковці визначилися із членом Вищої ради правосуддя за своєю квотою.

З'їзд науковців з першого разу не обрав члена ВРП, - буде другий тур з двома фіналістами

До другого туру на посаду члена Вищої ради правосуддя вийшли два кандидати: Оксана Кваша та Іван Назаров.

З’їзд науковців-правників обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн-трансляція

На єдину вакантну посаду члена ВРП по квоті з’їзду науковців-правників претендують шість кандидатів з Києва, Харкова та Чернівців.

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  1. В Україні

Ворог знищив обʼєкт критичної інфраструктури біля Херсона: села без світла, є жертва

16:40, 16 листопада 2023
Ворожим вогнем пошкоджено житлові будинки та продуктовий магазин.
Ворог знищив обʼєкт критичної інфраструктури біля Херсона: села без світла, є жертва
Фото: Олександр Прокудін
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Російські окупанти вкотре завдали удару по Херсонщині. Цього разу ворожим огнем накрили село Білозерка. Внаслідок обстрілу знищено обʼєкт критичної інфраструктури, є загиблий та поранені.  Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки загинула одна людина. Ще кілька мирних жителів отримали поранення.

Через знищення об’єкту критичної інфраструктури Білозерка та прилеглі села зараз без електропостачання.

Прокудін повідомив, що енергетики розпочнуть роботи, як тільки дозволить безпекова ситуація. 

Також внаслідок російського терору пошкоджено житлові будинки та продуктовий магазин. 

За фактом порушення законів та звичаїв війни розпочато розслідування, повідомляє Офіс Генпрокурора.

Фото: Олександр Прокудін

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