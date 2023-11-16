Верховная Рада готовится одобрить закон о праве граждан на гражданское огнестрельное оружие

Гражданам предлагают предоставить право на короткоствольное оружие.

Парламент готовится принять законы, которые установят право граждан иметь гражданское огнестрельное оружие. Соответствующие законопроекты для принятия в целом на своем заседании 16 ноября рекомендовал Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

В частности, речь идет о законопроекте о праве на гражданское огнестрельное оружие 5708. Комитет решил рекомендовать Верховной Раде по результатам рассмотрения принять его во втором чтении и в целом как Закон.

«1 400 000 украинцев высказались за право на короткоствольное нарезное оружие через приложение Дия. Осталось только реализовать это право – предоставив его украинцам для самозащиты и защиты семьи», – отметил соавтор законопроекта, народный депутат от «Слуги народа» Игорь Фрис.

Вместе с тем, Комитет поддержал предложение Министерства внутренних дел, которым отсрочивается на 5 лет после прекращения или отмены военного положения, вступление в силу положений Закона, касающихся права на получение гражданами оружия категории С (краткоствольного оружия).

Также Комитет рекомендовал принять во втором чтении и в целом в качестве Закона законопроект о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины для реализации положений Закона «О праве на гражданское огнестрельное оружие» №5709. Данный закон вносит изменения, в частности, в статью УК, регулирующую понятие необходимой обороны.

Аналогично принять в целом как Закон предлагается законопроект 9538 о внесении изменений в Закон «Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины» об усовершенствовании порядка получения, декларирования и обращения с огнестрельным оружием.

Автор: Наталья Мамченко

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