Забудова парку «Нивки» у Києві: повідомлено про підозру експосадовцю КМДА та колишньому керівнику компанії

НАБУ повідомило про підозру колишньому начальнику відділу Департаменту земельних ресурсів КМДА та колишньому керівнику компанії, яка отримала вказану ділянку під забудову.

Фото: kyivmaps.com

У четвер, 15 листопада, детективи НАБУ у справі щодо забудови частини об’єкта природно-заповідного фонду загальнодержавного значення парку «Нивки» у м. Києві повідомили про підозру ще двом особам: колишньому начальнику відділу Департаменту земельних ресурсів КМДА та колишньому керівнику компанії, яка отримала вказану ділянку під забудову. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

«У межах досудового розслідування встановлено, що у листопаді 2019 року, перебуваючи на посаді директора Департаменту земельних ресурсів КМДА, особа отримала на розгляд проєкт землеустрою, відповідно до якого східна частина парку мала бути виключена з земель природно-заповідного фонду та передана в оренду приватній компанії під будівництво житлово-офісного комплексу.

Попри те, що цей проєкт було відправлено на доопрацювання, посадовець, не вносячи належних змін, вдруге подав його на розгляд депутатів Київської міської ради, використавши при цьому отримані недостовірні відомості про неналежність ділянки до природно-заповідного фонду.

Всупереч тому, що ця інформація не відповідала дійсності, депутати все ж ухвалили рішення про передачу землі. Як наслідок, забудовник отримав частину парку площею 0,6 га, а громада столиці втратила право користуватись нею як об’єктом природно-заповідного фонду», — йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування триває.

У САП додали, що на сьогодні постановою Північного апеляційного господарського суду рішення міськради скасовано, а договір оренди визнано недійсним. Крім того, завдяки втручанню правоохоронних органів було припинено незаконне будівництво на території земель природно-заповідного фонду.

Раніше ми писали, що НАБУ і САП повідомили про підозру заступнику голови Київської міської державної адміністрації у зловживанні службовим становищем, що призвело до незаконної передачі під забудову частини об’єкта природно-заповідного фонду загальнодержавного значення парку «Нивки».

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