Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Для громадян – від 8500 грн, для бізнесу – від 51 тисяч грн: за порушення комендантської години введуть штрафи та зможуть застосовувати адміністративне затримання

Пропозиція законодавців запровадити адміністративне затримання для порушників комендантської години та розмір штрафів до 340 тисяч грн викликали критику експертів.

З’їзд науковців-правників обрав Оксану Квашу членом Вищої ради правосуддя

Науковці визначилися із членом Вищої ради правосуддя за своєю квотою.

З'їзд науковців з першого разу не обрав члена ВРП, - буде другий тур з двома фіналістами

До другого туру на посаду члена Вищої ради правосуддя вийшли два кандидати: Оксана Кваша та Іван Назаров.

З’їзд науковців-правників обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн-трансляція

На єдину вакантну посаду члена ВРП по квоті з’їзду науковців-правників претендують шість кандидатів з Києва, Харкова та Чернівців.

Верховна Рада готується схвалити закон про право громадян на цивільну вогнепальну зброю

Громадянам пропонують надати право на короткоствольну зброю.

  1. В Україні

Забудова парку «Нивки» у Києві: повідомлено про підозру експосадовцю КМДА та колишньому керівнику компанії

17:10, 16 листопада 2023
НАБУ повідомило про підозру колишньому начальнику відділу Департаменту земельних ресурсів КМДА та колишньому керівнику компанії, яка отримала вказану ділянку під забудову.
Забудова парку «Нивки» у Києві: повідомлено про підозру експосадовцю КМДА та колишньому керівнику компанії
Фото: kyivmaps.com
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У четвер, 15 листопада, детективи НАБУ у справі щодо забудови частини об’єкта природно-заповідного фонду загальнодержавного значення парку «Нивки» у м. Києві повідомили про підозру ще двом особам: колишньому начальнику відділу Департаменту земельних ресурсів КМДА та колишньому керівнику компанії, яка отримала вказану ділянку під забудову. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

«У межах досудового розслідування встановлено, що у листопаді 2019 року, перебуваючи на посаді директора Департаменту земельних ресурсів КМДА, особа отримала на розгляд проєкт землеустрою, відповідно до якого східна частина парку мала бути виключена з земель природно-заповідного фонду та передана в оренду приватній компанії під будівництво житлово-офісного комплексу.

Попри те, що цей проєкт було відправлено на доопрацювання, посадовець, не вносячи належних змін, вдруге подав його на розгляд депутатів Київської міської ради, використавши при цьому отримані недостовірні відомості про неналежність ділянки до природно-заповідного фонду.

Всупереч тому, що ця інформація не відповідала дійсності, депутати все ж ухвалили рішення про передачу землі. Як наслідок, забудовник отримав частину парку площею 0,6 га, а громада столиці втратила право користуватись нею як об’єктом природно-заповідного фонду», — йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування триває.

У САП додали, що на сьогодні постановою Північного апеляційного господарського суду рішення міськради скасовано, а договір оренди визнано недійсним. Крім того, завдяки втручанню правоохоронних органів було припинено незаконне будівництво на території земель природно-заповідного фонду.

Раніше ми писали, що НАБУ і САП повідомили про підозру заступнику голови Київської міської державної адміністрації у зловживанні службовим становищем, що призвело до незаконної передачі під забудову частини об’єкта природно-заповідного фонду загальнодержавного значення парку «Нивки».

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Читайте також

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: redaktor.sudua@gmail.com

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Клименко
    Оксана Клименко
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Олена Кондратюк
    Олена Кондратюк
    заступник голови Верховної Ради України
  • Олена Горбань
    Олена Горбань
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Лариса Бабайлова
    Лариса Бабайлова
    суддя Деснянського районного суду міста Києва