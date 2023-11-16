Уряд та Парламент працюють над удосконаленням процесу законопроектної роботи

Законодавці та урядовці обговорили шляхи поліпшення законопроектної роботи.

Українські законодавці та представники уряду обговорили питання щодо поліпшення законопроектної роботи та оцінки впливу законодавства на суспільство під час установчого засідання Міжвідомчої робочої групи. Захід, проведений 15 листопада, був організований під керівництвом Першого заступника Голови Верховної Ради України Олександра Корнієнка та Міністра Кабінету Міністрів України Олега Немічнова, – повідомляє Урядовий портал.

Міністр Кабінету Міністрів України Олег Немічнов підкреслив, що важливим є підвищення ефективності співпраці між Верховною Радою та урядом, а також покращення якості українського законодавства. Він зазначив, що є проблеми, які ускладнюють цю роботу, включаючи низьку кількість прийнятих урядом законопроектів та затримки в їх опрацюванні.

На засіданні були присутні керівництво Апарату Верховної Ради України, представники Секретаріату Кабінету Міністрів України, а також громадські організації.

Державний секретар Кабінету Міністрів України Олександр Ярема розповів про систему формування політик в Україні, відзначивши посилення спроможності уряду контролювати та узгоджувати політику на основі фактів, а також цифрову систему моніторингу та контролю за реалізацією законів та політик як один із пріоритетних напрямів роботи секретаріату.

Учасники засідання висловили позитивну оцінку постзаконодавчого забезпечення й контролю, а також взаємодії із громадськістю у законотворчій діяльності.

«У звʼязку з цим, пропонується розглянути можливість посилення координації роботи. З нашого боку ми готові активно залучатися, зокрема у частині підготовки необхідних змін до законодавства, які регулюють процедурні питання підготовки, опрацювання та розгляду законопроектів у Верховній Раді, ролі та порядку розроблення Плану законопроектної роботи», - підсумував заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів України Олег Войтович.

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