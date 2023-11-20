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ДПСУ пояснила, що не уповноважена контролювати строк перебування громадян за кордоном та притягати до відповідальності за його перевищення

Законодавство не покладає на Державну прикордонну службу України обов’язку щодо здійснення контролю за строком перебування громадян України за кордоном та притягнення їх до відповідальності за його перевищення.

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ДПСУ пояснила, що не уповноважена контролювати строк перебування громадян за кордоном та притягати до відповідальності за його перевищення

10:59, 20 листопада 2023
Законодавство не покладає на Державну прикордонну службу України обов’язку щодо здійснення контролю за строком перебування громадян України за кордоном та притягнення їх до відповідальності за його перевищення.
ДПСУ пояснила, що не уповноважена контролювати строк перебування громадян за кордоном та притягати до відповідальності за його перевищення
Джерело фото: 5.ua
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У Державній прикордонній службі на запитання, чи передбачена відповідальність для осіб, які супроводжували особу з інвалідністю у разі їх повернення на територію України пізніше, ніж повернулася така особа з інвалідністю, пояснила, що не уповноважена контролювати строк перебування громадян за кордоном та притягати до відповідальності за його перевищення.

«Державна прикордонна служба України як правоохоронний орган спеціального призначення під час реалізації визначених завдань діє виключно на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Пропуск через державний кордон громадян України в умовах дії на території України правового режиму воєнного стану здійснюється з урахуванням вимог Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», законів України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про правовий режим воєнного стану» та Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57.

З метою врегулювання питань перетинання громадянами України державного кордону України під час дії воєнного стану Кабінетом Міністрів України внесені зміни до Правил.

Громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, зазначені в абзацах третьому – сьомому, дев’ятому і десятому пункту 2-1 Правил, які супроводжували осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, осіб, які потребують постійного догляду, чи дітей, визначених пунктом 2-2 Правил, для виїзду за межі України, зобов’язані повернутися в Україну не пізніше повернення на територію України осіб, яких вони супроводжували.

Станом на сьогодні законодавством України не передбачена відповідальність за неповернення в Україну особи, яка здійснила виїзд за кордон для супроводу особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю чи особи, яка потребує постійного догляду.

Зазначаємо, що законодавство України не покладає на Державну прикордонну службу України обов’язку щодо здійснення контролю за строком перебування громадян України за кордоном та притягнення їх до відповідальності за його перевищення в умовах дії на території України правового режиму воєнного стану», - підкреслили у Прикордонній службі на запит «Судово-юридичної газети».

Також там додали, що згідно з вимогами Закону України «Про прикордонний контроль» рішення про надання дозволу на перетинання державного кордону на виїзд з України (відмову у перетинанні державного кордону) приймається безпосередньо в пункті пропуску відповідно до вимог законодавства, що регламентує порядок виїзду за кордон громадян України в умовах дії на території України правового режиму воєнного стану та після вивчення документів, що підтверджують наявність (відсутність) підстав для надання такого дозволу.

Крім того, у ДПСУ підкреслили, що Адміністрація Держприкордонслужби не формує державну політику з питань виїзду за кордон громадян України в умовах дії на території України правового режиму воєнного стану і її листи не встановлюють норм права, а носять виключно інформаційний характер.

Цікаво, що хоча у ДПСУ зазначають, що листи не встановлюють норм права, втім, саме на підставі таких листів на практиці регулюється порядок надання дозволу на виїзд за кордон, про що свідчать дані Реєстру судових рішень. Наприклад, в 2022 році такі питання регулювалися листом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 17.03.2022 №23-6855/0/6-22-Вих «Щодо порядку організації виїзду за кордон на період дії правового режиму воєнного стану».

Автор: Наталя Мамченко

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