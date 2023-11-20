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ГПСУ объяснила, что не уполномочена контролировать срок пребывания граждан за границей и привлекать к ответственности за его превышение

Законодательство не возлагает на Государственную пограничную службу Украины обязанности по осуществлению контроля за сроком пребывания граждан Украины за границей и привлечению их к ответственности за его превышение.

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ГПСУ объяснила, что не уполномочена контролировать срок пребывания граждан за границей и привлекать к ответственности за его превышение

10:59, 20 ноября 2023
Законодательство не возлагает на Государственную пограничную службу Украины обязанности по осуществлению контроля за сроком пребывания граждан Украины за границей и привлечению их к ответственности за его превышение.
ГПСУ объяснила, что не уполномочена контролировать срок пребывания граждан за границей и привлекать к ответственности за его превышение
Источник фото: 5.ua
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В Государственной пограничной службе на вопрос, предусмотрена ли ответственность для лиц, сопровождавших лицо с инвалидностью в случае их возвращения на территорию Украины позже, чем вернулось такое лицо с инвалидностью, пояснила, что не уполномочена контролировать срок пребывания граждан за границей и привлекать к ответственности за его превышение.

«Государственная пограничная служба Украины как правоохранительный орган специального назначения при реализации определенных задач действует исключительно на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины.

Пропуск через государственную границу граждан Украины в условиях действия на территории Украины правового режима военного положения осуществляется с учетом требований Указа Президента Украины от 24.02.2022 № 64/2022 «О введении военного положения в Украине», законов Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», «О правовом режиме военного положения» и Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 27.01.1995 № 57.

В целях урегулирования вопросов пересечения гражданами Украины государственной границы Украины во время действия военного положения Кабинетом Министров Украины внесены изменения в Правила.

Граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, указанные в абзацах третьем – седьмом, девятом и десятом пункта 2-1 Правил, сопровождавших лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью, лиц, нуждающихся в постоянном уходе, или детей, определенных пунктом 2-2 Правил для выезда за пределы Украины обязаны вернуться в Украину не позднее возвращения на территорию Украины лиц, которых они сопровождали.

По состоянию на сегодняшний день законодательством Украины не предусмотрена ответственность за невозвращение в Украину лица, совершившего выезд за границу для сопровождения лица с инвалидностью, ребенка с инвалидностью или лица, нуждающегося в постоянном уходе.

Отмечаем, что законодательство Украины не возлагает на Государственную пограничную службу Украины обязанности по осуществлению контроля за сроком пребывания граждан Украины за границей и привлечению их к ответственности за его превышение в условиях действия на территории Украины правового режима военного положения», - подчеркнули в Пограничной службе по запросу «Судебно-юридической газеты».

Также там добавили, что согласно требованиям Закона «О пограничном контроле» решение о предоставлении разрешения на пересечение государственной границы на выезд из Украины (отказ в пересечении государственной границы) принимается непосредственно в пункте пропуска в соответствии с требованиями законодательства, регламентирующего порядок выезда за границу граждан Украины в условиях действия на территории Украины правового режима военного положения и после изучения документов, подтверждающих наличие (отсутствие) оснований предоставления такого разрешения.

Кроме того, в ГПСУ подчеркнули, что Администрация Госпогранслужбы не формирует государственную политику по вопросам выезда за границу граждан Украины в условиях действия на территории Украины правового режима военного положения и ее письма не устанавливают нормы права, а носят исключительно информационный характер.

Интересно, что хотя в ГПСУ отмечают, что письма не устанавливают нормы права, впрочем, именно на основании таких писем на практике регулируется порядок предоставления разрешения на выезд за границу, о чем свидетельствуют данные Реестра судебных решений. Например, в 2022 году такие вопросы регулировались письмом Администрации Государственной пограничной службы Украины от 17.03.2022 №23-6855/0/6-22-Вых «О порядке организации выезда за границу на период действия правового режима военного положения».

Автор: Наталья Мамченко

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