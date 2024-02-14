Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Технічний талон автомобіля Нацполіції буде мати новий вигляд

Кабмін затвердив новий вигляд технічного талона транспортного засобу Національної поліції.

Уряд вніс зміни до Порядку проведення гендерно-правової експертизи

Постанова набирає чинності одночасно з введенням в дію закону про правотворчу діяльність.

Наукові результати у захищених дисертаціях на здобуття ступеня у сфері права промоніторять, — Кабмін затвердив Порядок

Моніторингу підлягають наукові результати у захищених дисертаціях на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Право» та у захищених дисертаціях та наукових доповідях на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук

У жодній країні цивілізованого світу немає процедури повторного переогляду тих осіб, яким вже встановлена інвалідність – навіщо ці зміни пропонує Кабмін

Введення повторного переогляду осіб з інвалідністю у законопроекті про мобілізацію суперечить європейським нормам.

Народна депутатка від «Слуги народу» вважає неконституційним запровадження для депутатів кримінальної відповідальності за прийняття неконституційних законів

Комітет розглянув законопроект, який пропонує ввести кримінальну відповідальність для народних обранців за реєстрацію і прийняття неконституційних законопроектів.

  1. Публікації
  2. / В Україні

Наукові результати у захищених дисертаціях на здобуття ступеня у сфері права промоніторять, — Кабмін затвердив Порядок

14:12, 14 лютого 2024
Моніторингу підлягають наукові результати у захищених дисертаціях на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Право» та у захищених дисертаціях та наукових доповідях на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук
Наукові результати у захищених дисертаціях на здобуття ступеня у сфері права промоніторять, — Кабмін затвердив Порядок
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабмін постановою від 13 лютого №152 затвердив Порядок моніторингу наукових результатів у захищених дисертаціях на здобуття ступеня або наукового ступеня у сфері права.

Порядок визначає процедуру здійснення моніторингу наукових результатів у захищених дисертаціях на здобуття ступеня або наукового ступеня у сфері права з метою подальшого врахування у правотворчій діяльності таких наукових результатів.

Моніторинг здійснюється МОН.

Дія цього Порядку не поширюється на наукові результати у дисертаціях на здобуття ступеня або наукового ступеня у сфері права, захищених до набрання чинності постановою КМУ від 13 лютого 2024 р. № 152.

Моніторинг передбачає збір наукових результатів, узагальнення висновків та рекомендацій, відображених у дисертаціях на здобуття ступеня або наукового ступеня у сфері права.

Моніторингу підлягають наукові результати:

  • у захищених дисертаціях на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Право»;
  • у захищених дисертаціях/наукових доповідях на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук.

Моніторинг наукових результатів у захищених дисертаціях на здобуття ступеня доктора філософії здійснюється на підставі інформації, розміщеної закладами вищої освіти (науковими установами) в інформаційній системі Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Моніторинг наукових результатів у дисертаціях/наукових доповідях, захищених на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук, здійснюється за участю експертної ради МОН з питань атестації наукових кадрів, до повноважень якої віднесено проведення експертизи докторських дисертацій з юридичних наук.

Наукові результати докторських дисертацій відбираються після набрання чинності наказом МОН про затвердження рішення спеціалізованої вченої ради.

МОН узагальнює наукові результати і щокварталу надсилає у знеособленому вигляді інформацію про такі результати до Мін’юсту для їх врахування у правотворчій діяльності.

Постанова Уряду набирає чинності одночасно із введення в дію Закону «Про правотворчу діяльність». Тобто, точна дата невідома, адже закон водиться в дію через один рік з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Мережко
    Олександр Мережко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики и міжпарламентського співробітництва
  • Альона Кушнова
    Альона Кушнова
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Андрій Балаклицький
    Андрій Балаклицький
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Володимир Борденюк
    Володимир Борденюк
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Володимир Студенець
    Володимир Студенець
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді