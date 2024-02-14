Наукові результати у захищених дисертаціях на здобуття ступеня у сфері права промоніторять, — Кабмін затвердив Порядок

Моніторингу підлягають наукові результати у захищених дисертаціях на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Право» та у захищених дисертаціях та наукових доповідях на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук

Кабмін постановою від 13 лютого №152 затвердив Порядок моніторингу наукових результатів у захищених дисертаціях на здобуття ступеня або наукового ступеня у сфері права.

Порядок визначає процедуру здійснення моніторингу наукових результатів у захищених дисертаціях на здобуття ступеня або наукового ступеня у сфері права з метою подальшого врахування у правотворчій діяльності таких наукових результатів.

Моніторинг здійснюється МОН.

Дія цього Порядку не поширюється на наукові результати у дисертаціях на здобуття ступеня або наукового ступеня у сфері права, захищених до набрання чинності постановою КМУ від 13 лютого 2024 р. № 152.

Моніторинг передбачає збір наукових результатів, узагальнення висновків та рекомендацій, відображених у дисертаціях на здобуття ступеня або наукового ступеня у сфері права.

Моніторингу підлягають наукові результати:

у захищених дисертаціях на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Право»;

у захищених дисертаціях/наукових доповідях на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук.

Моніторинг наукових результатів у захищених дисертаціях на здобуття ступеня доктора філософії здійснюється на підставі інформації, розміщеної закладами вищої освіти (науковими установами) в інформаційній системі Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Моніторинг наукових результатів у дисертаціях/наукових доповідях, захищених на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук, здійснюється за участю експертної ради МОН з питань атестації наукових кадрів, до повноважень якої віднесено проведення експертизи докторських дисертацій з юридичних наук.

Наукові результати докторських дисертацій відбираються після набрання чинності наказом МОН про затвердження рішення спеціалізованої вченої ради.

МОН узагальнює наукові результати і щокварталу надсилає у знеособленому вигляді інформацію про такі результати до Мін’юсту для їх врахування у правотворчій діяльності.

Постанова Уряду набирає чинності одночасно із введення в дію Закону «Про правотворчу діяльність». Тобто, точна дата невідома, адже закон водиться в дію через один рік з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Автор: Наталя Мамченко

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