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Научные результаты в защищенных диссертациях на соискание степени в сфере права будут промониторены, — Кабмин утвердил Порядок

Мониторингу подлежат научные результаты в защищенных диссертациях на соискание степени доктора философии в области знаний «Право» и в защищенных диссертациях и научных докладах на соискание ученой степени доктора юридических наук.

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Научные результаты в защищенных диссертациях на соискание степени в сфере права будут промониторены, — Кабмин утвердил Порядок

14:12, 14 февраля 2024
Мониторингу подлежат научные результаты в защищенных диссертациях на соискание степени доктора философии в области знаний «Право» и в защищенных диссертациях и научных докладах на соискание ученой степени доктора юридических наук.
Научные результаты в защищенных диссертациях на соискание степени в сфере права будут промониторены, — Кабмин утвердил Порядок
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Кабмин постановлением от 13 февраля №152 утвердил Порядок мониторинга научных результатов по защищенным диссертациям на соискание степени или научной степени в сфере права.

Порядок определяет процедуру осуществления мониторинга научных результатов в защищенных диссертациях на соискание степени или научной степени в сфере права с целью дальнейшего учета в правотворческой деятельности таких научных результатов.

Мониторинг осуществляется МОН.

Действие этого Порядка не распространяется на научные результаты в диссертациях на соискание степени или научной степени в сфере права, защищенных до вступления в силу постановления КМУ от 13 февраля 2024 г. № 152.

Мониторинг предусматривает сбор научных результатов, обобщение выводов и рекомендаций, отраженных в диссертациях на соискание степени или научной степени в области права.

Мониторингу подлежат научные результаты:

  • в защищенных диссертациях на соискание степени доктора философии в области знаний «Право»;
  • в защищенных диссертациях/научных докладах на соискание ученой степени доктора юридических наук.

Мониторинг научных результатов в защищенных диссертациях на соискание степени доктора философии осуществляется из информации, размещенной учреждениями высшего образования (научными учреждениями) в информационной системе Национального агентства по обеспечению качества высшего образования.

Мониторинг научных результатов в диссертациях/научных докладах, защищенных на соискание ученой степени доктора юридических наук, осуществляется с участием экспертного совета МОН по аттестации научных кадров, к полномочиям которого отнесено проведение экспертизы докторских диссертаций по юридическим наукам.

Научные результаты докторских диссертаций отбираются после вступления в силу приказа МОН об утверждении решения диссертационного совета.

МОН обобщает научные результаты и ежеквартально направляет в обезличенном виде информацию о таких результатах в Минюст для их учета в правотворческой деятельности.

Постановление Правительства вступает в силу одновременно с введением в действие Закона «О правотворческой деятельности». То есть точная дата неизвестна, ведь закон вводится в действие через один год со дня прекращения или отмены военного положения в Украине.

Автор: Наталья Мамченко

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