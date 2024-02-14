Госоператор тыла изменил требования к закупкам продуктов питания для ВСУ: что известно

На следующей неделе проведут первые 11 аукционов на покупку продуктов питания для ВСУ по новой усовершенствованной модели.

Государственный оператор тыла Минобороны на следующей неделе проведет первые 11 аукционов на покупку продуктов питания для ВСУ по новой усовершенствованной модели. Об этом сообщила советник по стратегическим коммуникациям ДОТ Татьяна Харченко, передает «Интерфакс-Украина».

«Основная функция Государственного оператора тыла Минобороны – формирование политики в сфере публичных закупок, определение характеристик того, что мы покупаем для армии. (…) Функции контроля возлагаются на Минобороны», - отметила она.

По информации Харченко, в 2024 году ДОТ будет закупать через систему Prozorro одежду, горюче-смазочные материалы, а также продукты питания. Первые две категории закупок уже производят, продукты питания будут поставлять для ВСУ по новой модели с 1 апреля.

Директор по закупкам ДОТ Виктория Виноградова сообщила, что в 2024 году на закупку продуктов питания для нужд ВСУ предусмотрено 40 млрд грн. ДОТ уже получил из этой суммы 12,7 млрд грн, которые будут израсходованы на покупку продуктов в апреле-июле текущего года.

«Наша основная цель – демонополизировать рынок, чтобы не складывалось впечатление, что есть один поставщик и все. Он не сможет обеспечивать своевременность и непрерывность поставок для ВСУ. У всех на слуху коррупционные риски. Одна из главных наших целей – предотвратить их. Также мы уделяем внимание надлежащему качеству продуктов питания и ценам, которые должны быть не выше средних цен в ритейле для среднестатистического потребителя», - пояснила она.

Кроме того, ДОТ разработал несколько моделей закупок продуктов у потенциальных поставщиков. Согласно первой, ритейлеры будут доставлять товар непосредственно в воинские части. Во второй модели предусмотрена закупка продуктов питания непосредственно у производителя с последующей доставкой логистическому партнеру ДОТ, который распределяет товар и доставляет его в воинские части. При третьей модели закупок непосредственно производители будут доставлять товар в воинскую часть.

Отличие новой модели госзакупок от старой, по словам Виноградовой, – аккумуляция ДОТ запросов от воинских частей, проведение тендеров и доставка продукции в воинские части. Также ДОТ будет анализировать запросы ВСУ и впоследствии прогнозировать их потребности.

Особое внимание ДОТ будет уделять контролю качества продуктов питания, состоящему из трех этапов: проверка соответствия качества по сертификатам, выезд инспекторов ДОТ для ознакомления с производством и проверкой качества непосредственно у поставщика и лабораторный контроль, выполняемый Центральным управлением контроля качества при Минобороны.

Рассказывая о принципах формирования цен на продукты, директор по закупкам пояснила, что ДОТ ориентируется на данные Государственного комитета статистики и соотносит каждую товарную номенклатуру из действующего в Минобороны каталога, который содержит 409 товарных позиций.

«С учетом индекса Госкомстата мы будем производить обязательную ежемесячную переоценку», - добавила она.

Директор управления рисками и комплаенс Дмитрий Бигунец со своей стороны сообщил, что в ДОТ разработана и внедрена система проверки поставщиков, которая предусматривает проверку добродетели поставщика и соответствия квалификационным требованиям.

Антикоррупционная проверка или проверка на добродетель регулируется по ст. 17 закона «О публичных закупках» и определяет базовый набор критериев, которым должен соответствовать поставщик. Однако ДОТ применяет и дополнительные критерии. Речь идет, прежде всего, о том, что мы учитываем не только санкции, наложенные указами президента Украины, но и принятые Советом национальной безопасности и обороны, а также санкции стран-партнеров.

Он добавил, что ДОТ не будет сотрудничать с компаниями, на которые наложены санкции США, Канадой, Великобританией, Северной Ирландией, Совбезом ООН и Европейским Союзом. Это положение распространяется как на компанию-поставщика, так и на предлагаемый им товар.

«Абсолютно недопустимо участие в торгах поставщиков, которые тем или иным образом связаны с Республикой Беларусь или государством-агрессором», - подчеркнул директор по рискам ДОТ и добавил, что к участию в тендерах также не будут допущены поставщики, имеющие судимости , долги перед государством, а также таких, в отношении которых открыта ликвидационная процедура.

Среди дополнительных критериев в тендерной документации описаны требования дисквалификации и запрета участия в закупках для ВСУ для поставщиков, нарушивших свои обязательства в 2022-2023 годах и несвоевременно или не в полном объеме выполнившие свои обязательства перед Минобороны.

Кроме того, к аукционам на поставку продуктов для ВСУ не будут допускаться компании, находящиеся в списке международных спонсоров войны. В случае каких-либо нарушений при поставке продукции для ВСУ поставщика не будут допускаться к участию в тендерах в течение трех лет, предупредил Бигунец.

По его словам, ДОТ уже столкнулся с обжалованием предъявленных требований со стороны постоянных поставщиков продуктов для ВСУ. В настоящее время в суды поступило шесть исков.

«Мы видим, что есть определенное сопротивление. Не всем нравится эта модель. Мы эффективно справляемся с этим искать. Наша команда юристов активно защищает интересы государства и ДОТ в судах. Уверен, что такие прецеденты не будут успешными», - сказал Бигунец и выразил надежду, что судебная система Украины даст надлежащую оценку поставщикам, которые пытаются неправомерно повлиять на закупки, проводимые ДОТ.

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