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ВККС рекомендовала назначить на должность судьи 24 победителя конкурса

14:12, 14 февраля 2024
Комиссия провела собеседования с 28 победителями конкурса на занятие вакантных должностей судей местных судов.
ВККС рекомендовала назначить на должность судьи 24 победителя конкурса
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Во вторник, 13 февраля, Высшая квалификационная комиссия судей Украины провела собеседования с 28 победителями конкурса на занятие вакантных должностей судей местных судов, объявленного 14 сентября 2023 года. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

По результатам собеседования Комиссия решила рекомендовать назначить:

Шараю Людмилу Олександрівну на посаду судді Чорнобаївського районного суду Черкаської області;

Повідайчика Олега Івановича на посаду судді Міжгірського районного суду Закарпатської області;

Поліщука Руслана Миколайовича на посаду судді Попільнянського районного суду Житомирської області;

Волоткевича Андрія Вікторовича на посаду судді Ленінського районного суду міста Кіровограда;

Дерепу Катерину Михайлівну на посаду судді Заводського районного суду міста Миколаєва;

Губаря Володимира Євгенійовича на посаду судді Ковельського міськрайонного суду Волинської області;

Боку Людмилу Олексіївну на посаду судді Овруцького районного суду Житомирської області;

Чапаєва Романа Валерійовича на посаду судді Козівського районного суду Тернопільської області;

Чуб Ксенію Володимирівну на посаду судді Диканського районного суду Полтавської області;

Борисенка Олександра Олександровича на посаду судді Жовтневого районного суду міста Харкова;

Грицишину Ларису Валеріївну на посаду судді Деражнянського районного суду Хмельницької області;

Баїк Надію Володимирівну на посаду судді Чечельницького районного суду Вінницької області;

Іванця Володимира Дмитровича на посаду судді Тиврівського районного суду Вінницької області;

Лисенко Олену Олександрівну на посаду судді Фрунзенського районного суду міста Харкова;

Морока Сергія Вікторовича на посаду судді Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області;

Ганошенка Сергія Анатолійовича на посаду судді Малиновського районного суду міста Одеси;

Гладку Олену Валентинівну на посаду судді Ленінського районного суду міста Харкова;

Гуменюк Галину Михайлівну на посаду судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області;

Кічулу Василя Михайловича на посаду судді Новоодеського районного суду Миколаївської області;

Книщука Романа Миколайовича на посаду судді Косівського районного суду Івано-Франківської області;

Костенко Євгенію Костянтинівну на посаду судді Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області;

Деревенського Ігоря Івановича на посаду судді Канівського міськрайонного суду Черкаської області;

Гарбарук Ірину Миколаївну на посаду судді Ружинського районного суду Житомирської області;

Гуржій Анну Василівну на посаду судді Ширяївського районного суду Одеської області.

Відкладено проведення співбесіди з Гурським Сергієм Васильовичем, Дерій Юлією Володимирівною, Мордвіновим Андрієм Олександровичем.

Оголошено перерву до 27 лютого 2024 року у співбесіді з Серпутьком Дмитром Євгеновичем.

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