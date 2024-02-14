ВККС рекомендувала призначити на посаду судді 24 переможці конкурсу

Комісія провела співбесіди із 28 переможцями конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів.

У вівторок, 13 лютого, Вища кваліфікаційна комісія суддів України провела співбесіди із 28 переможцями конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів, оголошеного 14 вересня 2023 року. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

За результатами співбесіди Комісія вирішила рекомендувати призначити:

Шараю Людмилу Олександрівну на посаду судді Чорнобаївського районного суду Черкаської області;

Повідайчика Олега Івановича на посаду судді Міжгірського районного суду Закарпатської області;

Поліщука Руслана Миколайовича на посаду судді Попільнянського районного суду Житомирської області;

Волоткевича Андрія Вікторовича на посаду судді Ленінського районного суду міста Кіровограда;

Дерепу Катерину Михайлівну на посаду судді Заводського районного суду міста Миколаєва;

Губаря Володимира Євгенійовича на посаду судді Ковельського міськрайонного суду Волинської області;

Боку Людмилу Олексіївну на посаду судді Овруцького районного суду Житомирської області;

Чапаєва Романа Валерійовича на посаду судді Козівського районного суду Тернопільської області;

Чуб Ксенію Володимирівну на посаду судді Диканського районного суду Полтавської області;

Борисенка Олександра Олександровича на посаду судді Жовтневого районного суду міста Харкова;

Грицишину Ларису Валеріївну на посаду судді Деражнянського районного суду Хмельницької області;

Баїк Надію Володимирівну на посаду судді Чечельницького районного суду Вінницької області;

Іванця Володимира Дмитровича на посаду судді Тиврівського районного суду Вінницької області;

Лисенко Олену Олександрівну на посаду судді Фрунзенського районного суду міста Харкова;

Морока Сергія Вікторовича на посаду судді Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області;

Ганошенка Сергія Анатолійовича на посаду судді Малиновського районного суду міста Одеси;

Гладку Олену Валентинівну на посаду судді Ленінського районного суду міста Харкова;

Гуменюк Галину Михайлівну на посаду судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області;

Кічулу Василя Михайловича на посаду судді Новоодеського районного суду Миколаївської області;

Книщука Романа Миколайовича на посаду судді Косівського районного суду Івано-Франківської області;

Костенко Євгенію Костянтинівну на посаду судді Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області;

Деревенського Ігоря Івановича на посаду судді Канівського міськрайонного суду Черкаської області;

Гарбарук Ірину Миколаївну на посаду судді Ружинського районного суду Житомирської області;

Гуржій Анну Василівну на посаду судді Ширяївського районного суду Одеської області.

Відкладено проведення співбесіди з Гурським Сергієм Васильовичем, Дерій Юлією Володимирівною, Мордвіновим Андрієм Олександровичем.

Оголошено перерву до 27 лютого 2024 року у співбесіді з Серпутьком Дмитром Євгеновичем.

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