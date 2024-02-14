Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Технічний талон автомобіля Нацполіції буде мати новий вигляд

Кабмін затвердив новий вигляд технічного талона транспортного засобу Національної поліції.

Уряд вніс зміни до Порядку проведення гендерно-правової експертизи

Постанова набирає чинності одночасно з введенням в дію закону про правотворчу діяльність.

Наукові результати у захищених дисертаціях на здобуття ступеня у сфері права промоніторять, — Кабмін затвердив Порядок

Моніторингу підлягають наукові результати у захищених дисертаціях на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Право» та у захищених дисертаціях та наукових доповідях на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук

У жодній країні цивілізованого світу немає процедури повторного переогляду тих осіб, яким вже встановлена інвалідність – навіщо ці зміни пропонує Кабмін

Введення повторного переогляду осіб з інвалідністю у законопроекті про мобілізацію суперечить європейським нормам.

Народна депутатка від «Слуги народу» вважає неконституційним запровадження для депутатів кримінальної відповідальності за прийняття неконституційних законів

Комітет розглянув законопроект, який пропонує ввести кримінальну відповідальність для народних обранців за реєстрацію і прийняття неконституційних законопроектів.

  1. Суд інфо

ВККС рекомендувала призначити на посаду судді 24 переможці конкурсу

14:12, 14 лютого 2024
Комісія провела співбесіди із 28 переможцями конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів.
ВККС рекомендувала призначити на посаду судді 24 переможці конкурсу
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У вівторок, 13 лютого, Вища кваліфікаційна комісія суддів України провела співбесіди із 28 переможцями конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів, оголошеного 14 вересня 2023 року. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

За результатами співбесіди Комісія вирішила рекомендувати призначити:

Шараю Людмилу Олександрівну на посаду судді Чорнобаївського районного суду Черкаської області;

Повідайчика Олега Івановича на посаду судді Міжгірського районного суду Закарпатської області;

Поліщука Руслана Миколайовича на посаду судді Попільнянського районного суду Житомирської області;

Волоткевича Андрія Вікторовича на посаду судді Ленінського районного суду міста Кіровограда;

Дерепу Катерину Михайлівну на посаду судді Заводського районного суду міста Миколаєва;

Губаря Володимира Євгенійовича на посаду судді Ковельського міськрайонного суду Волинської області;

Боку Людмилу Олексіївну на посаду судді Овруцького районного суду Житомирської області;

Чапаєва Романа Валерійовича на посаду судді Козівського районного суду Тернопільської області;

Чуб Ксенію Володимирівну на посаду судді Диканського районного суду Полтавської області;

Борисенка Олександра Олександровича на посаду судді Жовтневого районного суду міста Харкова;

Грицишину Ларису Валеріївну на посаду судді Деражнянського районного суду Хмельницької області;

Баїк Надію Володимирівну на посаду судді Чечельницького районного суду Вінницької області;

Іванця Володимира Дмитровича на посаду судді Тиврівського районного суду Вінницької області;

Лисенко Олену Олександрівну на посаду судді Фрунзенського районного суду міста Харкова;

Морока Сергія Вікторовича на посаду судді Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області;

Ганошенка Сергія Анатолійовича на посаду судді Малиновського районного суду міста Одеси;

Гладку Олену Валентинівну на посаду судді Ленінського районного суду міста Харкова;

Гуменюк Галину Михайлівну на посаду судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області;

Кічулу Василя Михайловича на посаду судді Новоодеського районного суду Миколаївської області;

Книщука Романа Миколайовича на посаду судді Косівського районного суду Івано-Франківської області;

Костенко Євгенію Костянтинівну на посаду судді Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області;

Деревенського Ігоря Івановича на посаду судді Канівського міськрайонного суду Черкаської області;

Гарбарук Ірину Миколаївну на посаду судді Ружинського районного суду Житомирської області;

Гуржій Анну Василівну на посаду судді Ширяївського районного суду Одеської області.

Відкладено проведення співбесіди з Гурським Сергієм Васильовичем, Дерій Юлією Володимирівною, Мордвіновим Андрієм Олександровичем.

Оголошено перерву до 27 лютого 2024 року у співбесіді з Серпутьком Дмитром Євгеновичем.

 Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Мережко
    Олександр Мережко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики и міжпарламентського співробітництва
  • Альона Кушнова
    Альона Кушнова
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Андрій Балаклицький
    Андрій Балаклицький
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Володимир Борденюк
    Володимир Борденюк
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Володимир Студенець
    Володимир Студенець
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді