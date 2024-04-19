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Голову Агентства відновлення та інфраструктури відбиратиме конкурсна комісія із донорами, а оплату праці визначать окремо – Мустафа Найєм розповів про плани реформ

11:15, 19 квітня 2024
Голова Держагентства розвитку інфраструктури Мустафа Найєм анонсував трансформацію Агентства, що полягає зокрема у створенні спеціальної конкурсної процедури відбору голови із можливістю залучення представників донорів та спеціальні механізми оплати праці працівників Агентства.
Голову Агентства відновлення та інфраструктури відбиратиме конкурсна комісія із донорами, а оплату праці визначать окремо – Мустафа Найєм розповів про плани реформ
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Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури будуть трансформувати. Зокрема, голову Агентства будуть відбирати за допомогою представників донорів і система оплати праці працівників Агентства буде визначена окремо. Про таку пропозицію повідомив голова Агентства Мустафа Найєм з посиланням на організовану велику координаційну зустріч із партнерами і донорами.

Зокрема, на наступні два роки планується трансформація Агентства відновлення.

«Національне законодавство у сфері відбудови містить прогалини. Наслідком є відсутність розподілу повноважень між центральними та місцевими органами державної влади та Агентством, недостатня координація в роботі над проектами. Щоб зробити відбудову більш ефективною а швидкою, необхідно прийняти зміни в законодавство, чітко визначити ролі та відповідальність всіх сторін, надати Агентству відновлення спеціальний статус.

Наші пропозиції передані Робочій групі з напрацювання законодавчих ініціатив щодо відновлення при Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України у тому числі включають:

  • спеціальну конкурсну процедуру відбору Голови із можливістю залучення до конкурсної комісії представників донорів;
  • спеціальні механізми оплати праці працівників Агентства;
  • вдосконалену систему внутрішнього контролю і аудиту Агентства;
  • здійснення зовнішнього моніторингу Агентства та регіональних служб;
  • вдосконалений механізм координації з Службами відновлення в регіонах;
  • впровадження гнучких та оперативних механізмів залучення технічної та фінансової міжнародної підтримки у відбудову тощо» - підкреслив він.

Також планується створення Центру експертизи закупівель у будівництві: підвищення експертизи закупівель, оцінка проєктної документації, управління ризиками, створення бази підрядних організацій.

«Чому ми створюємо Центр експертизи закупівель в будівництві? Для ефективного відновлення недостатньо займатися лише будівельною частиною – важливим етапом є якісне обстеження, розробка проєктної документації, технічний нагляд.

Тому Агентство планує посилити не тільки закупівельні, але й окремі експертні функції, що також краще виконувати централізовано» - зазначив він.

Крім того, це трансформація групи управління проектами (ГУП): координація проектів, що реалізуються за кошти міжнародних фінансових інституцій.

«Хочемо розширити функціонал ГУП на виконання функцій служби замовника (ФСЗ) для будівництва великих інфраструктурних проєктів саме за проєктами з Міжнародним фінансуванням» - зазначив Мустафа Найєм.

Нагадаємо, раніше народний депутат Ярослав Железняк повідомляв, що Верховна Рада викликала міністра інфраструктури Олександра Кубракова та очільника Держагентства відновлення та інфраструктури Мустафу Найєма після ракетного удару по Трипільській ТЕС.
В свою чергу, Найєм заявив, що «Агентство відновлення захищає лише частину енергетичних об'єктів розподільчої мережі, але далеко не всі». 

Автор: Наталя Мамченко

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Голову Агентства відновлення та інфраструктури відбиратиме конкурсна комісія із донорами, а оплату праці визначать окремо – Мустафа Найєм розповів про плани реформ

Голова Держагентства розвитку інфраструктури Мустафа Найєм анонсував трансформацію Агентства, що полягає зокрема у створенні спеціальної конкурсної процедури відбору голови із можливістю залучення представників донорів та спеціальні механізми оплати праці працівників Агентства.

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