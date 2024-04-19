Главу Агентства восстановления и инфраструктуры будет отбирать конкурсная комиссия с донорами, а оплату труда определят отдельно – Мустафа Найем рассказал о планах реформ

Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры будут трансформировать. В частности, главу Агентства будут отбирать с помощью представителей доноров и система оплаты труда работников Агентства будет определена отдельно. Об этом сообщил председатель Агентства Мустафа Найем со ссылкой на организованную большую координационную встречу с партнерами и донорами.
В частности, на следующие два года планируется трансформация Агентства восстановления.
«Национальное законодательство в сфере восстановления содержит пробелы. Следствием этого является отсутствие распределения полномочий между центральными и местными органами государственной власти и Агентством, недостаточная координация в работе над проектами. Чтобы сделать восстановление более эффективным и быстрым, необходимо принять изменения в законодательство, четко определить роли и ответственность всех сторон, предоставить Агентству восстановления специальный статус.
Наши предложения переданы Рабочей группе по наработке законодательных инициатив по восстановлению при Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины в том числе включают:
Также планируется создание Центра экспертизы закупок в строительстве: повышение экспертизы закупок, оценка проектной документации, управление рисками, создание баз подрядных организаций.
«Почему мы создаем Центр экспертизы закупок в строительстве? Для эффективного восстановления недостаточно заниматься только строительной частью – важным этапом является качественное обследование, разработка проектной документации, техническое наблюдение.
Поэтому Агентство планирует усилить не только закупочные, но и отдельные экспертные функции, которые также лучше выполнять централизованно», - отметил он.
Кроме того, это трансформация группы управления проектами (ГУП): координация проектов, реализуемых за счет международных финансовых институтов.
«Хотим расширить функционал ГУП по выполнению функций службы заказчика (ФСЗ) для строительства крупных инфраструктурных проектов именно по проектам с международным финансированием» - отметил Мустафа Найем.
Напомним, ранее народный депутат Ярослав Железняк сообщал, что Верховная Рада вызвала министра инфраструктуры Александра Кубракова и главу Госагентства восстановления и инфраструктуры Мустафу Найема после ракетного удара по Трипольской ТЭС.
В свою очередь, Найем заявил, что «Агентство восстановления защищает лишь часть энергетических объектов распределительной сети, но далеко не все».
Автор: Наталя Мамченко
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