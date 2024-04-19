Главу Агентства восстановления и инфраструктуры будет отбирать конкурсная комиссия с донорами, а оплату труда определят отдельно – Мустафа Найем рассказал о планах реформ

Глава Госагентства развития инфраструктуры Мустафа Найем анонсировал трансформацию Агентства, заключающуюся в частности в создании специальной конкурсной процедуры отбора председателя с возможностью привлечения представителей доноров и специальные механизмы оплаты труда работников Агентства.

Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры будут трансформировать. В частности, главу Агентства будут отбирать с помощью представителей доноров и система оплаты труда работников Агентства будет определена отдельно. Об этом сообщил председатель Агентства Мустафа Найем со ссылкой на организованную большую координационную встречу с партнерами и донорами.

В частности, на следующие два года планируется трансформация Агентства восстановления.

«Национальное законодательство в сфере восстановления содержит пробелы. Следствием этого является отсутствие распределения полномочий между центральными и местными органами государственной власти и Агентством, недостаточная координация в работе над проектами. Чтобы сделать восстановление более эффективным и быстрым, необходимо принять изменения в законодательство, четко определить роли и ответственность всех сторон, предоставить Агентству восстановления специальный статус.

Наши предложения переданы Рабочей группе по наработке законодательных инициатив по восстановлению при Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины в том числе включают:

специальную конкурсную процедуру отбора Председателя с возможностью привлечения в конкурсную комиссию представителей доноров;

специальные механизмы оплаты труда работников Агентства;

усовершенствованную систему внутреннего контроля и аудита Агентства;

осуществление внешнего мониторинга Агентства и региональных служб;

усовершенствованный механизм координации со Службами восстановления в регионах;

внедрение гибких и оперативных механизмов привлечения технической и финансовой международной поддержки в восстановление и тому подобное», - подчеркнул он.

Также планируется создание Центра экспертизы закупок в строительстве: повышение экспертизы закупок, оценка проектной документации, управление рисками, создание баз подрядных организаций.

«Почему мы создаем Центр экспертизы закупок в строительстве? Для эффективного восстановления недостаточно заниматься только строительной частью – важным этапом является качественное обследование, разработка проектной документации, техническое наблюдение.

Поэтому Агентство планирует усилить не только закупочные, но и отдельные экспертные функции, которые также лучше выполнять централизованно», - отметил он.

Кроме того, это трансформация группы управления проектами (ГУП): координация проектов, реализуемых за счет международных финансовых институтов.

«Хотим расширить функционал ГУП по выполнению функций службы заказчика (ФСЗ) для строительства крупных инфраструктурных проектов именно по проектам с международным финансированием» - отметил Мустафа Найем.

Напомним, ранее народный депутат Ярослав Железняк сообщал, что Верховная Рада вызвала министра инфраструктуры Александра Кубракова и главу Госагентства восстановления и инфраструктуры Мустафу Найема после ракетного удара по Трипольской ТЭС.

В свою очередь, Найем заявил, что «Агентство восстановления защищает лишь часть энергетических объектов распределительной сети, но далеко не все».

Автор: Наталя Мамченко

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