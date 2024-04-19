Netflix представил тизер сериала «Сто лет одиночества»

Опубликован тизер сериала «Сто лет одиночества» - первой экранизации знаменитого романа Габриэля Гарсии Маркеса.

Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый тизер сериала «Сто лет одиночества», который является первой экранизации знаменитого романа Габриэля Гарсии Маркеса.

Действие сюжета разворачивается в вымышленном городе Макондо и повествует о различных событиях, связанных с семьей Буэндиа. История начинается с создания того самого города, который основал Хосе Аркадио Буэндиа - и далее охватывает историю семьи и его наследников.

Сами события романа тоже были придуманы автором, однако они оказываются связаны с настоящими и важными моментами из истории Колумбии. В частности, это касается местной гражданской войны и различных трагедий.

Роман впервые был опубликован в 1967 году и с тех пор он получил огромную популярность. Он был переведен на 46 языков и продан тиражом более 50 млн экземпляров. Это самая известная книга Габриэля Гарсиа Маркеса. Она была удостоена премии Ромуло Гальегоса. Маркес при этом за свой вклад в литературу в 1982 году получил Нобелевскую премию.

Netflix приобрел права на экранизацию в виде сериала еще в 2019 году.

Точную дату премьеры в тизере не сообщили, но заявили, что она состоится «скоро».

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