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Netflix представив тизер серіалу «Сто років самотності»

11:14, 19 квітня 2024
Опубліковано тизер серіалу «Сто років самотності» - першої екранізації знаменитого роману Габріеля Гарсії Маркеса.
Netflix представив тизер серіалу «Сто років самотності»
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Стрімінговий сервіс Netflix опублікував перший тизер серіалу «Сто років самотності», який є першою екранізацією знаменитого роману Габріеля Гарсії Маркеса.

Дія сюжету розгортається у вигаданому місті Макондо та оповідає про різні події, пов'язані з сім'єю Буендіа. Історія починається зі створення того самого міста, яке заснував Хосе Аркадіо Буендіа – і далі охоплює історію родини та його спадкоємців.

Самі події роману теж були придумані автором, проте вони виявляються пов'язані зі справжніми та важливими моментами з історії Колумбії. Зокрема, це стосується місцевої громадянської війни та різних трагедій.

Роман вперше був опублікований у 1967 році і з того часу він набув величезної популярності.  Його було перекладено 46 мовами і продано тиражем понад 50 млн екземплярів. Це найвідоміша книга Габріеля Гарсіа Маркеса. Вона була удостоєна премії Ромуло Гальєгоса. Маркес при цьому за свій внесок у літературу в 1982 отримав Нобелівську премію.

Netflix отримав права на екранізацію у вигляді серіалу ще у 2019 році.

Точної дати прем'єри в тизері не повідомили, але заявили, що вона відбудеться «скоро».

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