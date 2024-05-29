Верховний Суд пояснив, як кваліфікувати дії військовослужбовця, який випадково застрелив іншого бійця під час заряджання зброї

На думку ВС, якщо військовослужбовець без дозволу командира розпочав зарядження зброї, яку спрямував у бік людей і здійснив постріл, що спричинило смерть іншого військовослужбовця, то ці обставини вказують, що правопорушення спрямоване саме проти порядку несення військової служби, а не проти життя та здоров’я.

Якщо військовослужбовець під час виконання своїх військових обов’язків протиправно без дозволу командира розпочав зарядження зброї, яку спрямував у бік людей і здійснив постріл, що спричинило смерть іншого військовослужбовця, то ці обставини вказують, що кримінальне правопорушення спрямоване саме проти встановленого законодавством порядку несення або проходження військової служби, а не проти життя та здоров’я особи.

На це вказав Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові від 17 квітня 2024 року по справі №335/3675/22.

Обставини справи

Як вказує ВС, військовослужбовець, достовірно знаючи свої обов’язки та правила поводження зі зброєю, нехтуючи забороною спрямовувати її, незалежно від того заряджена вона чи ні, у бік людей, розпочав зарядження закріпленого за ним автомата не у спеціально відведеному місці та не у встановленому порядку, а відпустив рукоятку затворної рами, направив автомат у напрямку військовослужбовця строкової служби і спустив курок з бойового взводу, внаслідок чого здійснив один постріл, чим спричинив потерпілому тілесне ушкодження, від якого настала смерть.

Місцевий суд вироком засудив військовослужбовця за ч. 2 ст. 414 КК до покарання у виді позбавлення волі на строк 7 років. Апеляційний суд залишив без змін цей вирок місцевого суду.

У касаційній скарзі захисник указував на безпідставність засудження військовослужбовця за ч. 2 ст. 414 КК, що не врахував суд апеляційної інстанції.

Позиція Верховного Суду

ККС ВС залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій. Так, Касаційний кримінальний суд перевірив встановлення місцевим судом того, що обвинувачений є військовослужбовцем Національної гвардії України, тобто є спеціальним суб’єктом військових злочинів, вчинив кримінальне правопорушення під час виконання своїх військових обов’язків, з використанням закріпленої за ним зброї – автомату, порушив правила поводження із нею, внаслідок якого загинув інший військовослужбовець цієї ж військової частини.

Факт неналежного поводження зі зброєю військовослужбовця, тобто протиправне без дозволу командира заряджання зброї, спрямування зброї у бік людей, здійснення пострілу без підстави є порушенням правил поводження зі зброєю, що спричинило смерть іншого військовослужбовця, які встановлені Статутом внутрішньої служби ЗСУ, Курсом стрільб зі стрілецької зброї та озброєння бойових машин, затвердженого наказом командувача Національної гвардії України N727, підтверджується висновками проведеного службового

розслідування, яке складено комісією військової частини.

Урахувавши це, ККС погодився з висновками судів попередніх інстанцій про те, що вказані обставини дають підстави дійти висновку, що вчинений військовослужбовцем злочин спрямований саме проти встановленого законодавством порядку несення або проходження військової служби, а не проти життя та здоров’я особи.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховний Суд вирішив, чи слід матері поліцейського, який загинув внаслідок трагічної помилки, забезпечуючи охорону аеропорту, виплачувати грошову допомогу. Судячи з Реєстру судових рішень, винних у трагічному розстрілі поліцейських встановлено не було.

Автор: Наталя Мамченко

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