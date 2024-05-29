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Чи будуть відключення світла 29 травня – в Укренерго відповіли

00:01, 29 травня 2024
Відключень світла 29 травня не прогнозується.
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У середу, 29 травня, відключень світла для побутових та промислових споживачів не прогнозується. Про це повідомили в Укренерго.

При зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання повідомлять додатково.

Як повідомив очільник Міненерго Герман Галущенко, до кінця травня Уряд ухвалить остаточне рішення щодо розмірів нових тарифів на електроенергію для побутових споживачів. Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Міненерго готує рішення про «посильний тариф» на електрику для населення.

Також ми писали, чому Укренерго та обленерго вказують різні години відключень електрики.

А ще повідомлялося, які прилади найбільш електровитратні. 

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