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Будут ли отключения света 29 мая – в Укрэнерго ответили

00:01, 29 мая 2024
Отключений света 29 мая не прогнозируются.
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В среду 29 мая отключений света для бытовых и промышленных потребителей не прогнозируется. Об этом сообщили в Укрэнерго.

При изменении ситуации в энергосистеме о применении мер ограничения потребления сообщат дополнительно.

Как сообщил глава Минэнерго Герман Галущенко, до конца мая Правительство примет окончательное решение о размерах новых тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей. Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Минэнерго готовит решение о «посильном тарифе» на электричество для населения.

Также мы писали, почему Укрэнерго и облэнерго указывают разные часы отключения электричества.

А еще сообщалось, какие приборы наиболее электрозатратны.

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