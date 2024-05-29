Будут ли отключения света 29 мая – в Укрэнерго ответили

Отключений света 29 мая не прогнозируются.

В среду 29 мая отключений света для бытовых и промышленных потребителей не прогнозируется. Об этом сообщили в Укрэнерго.

При изменении ситуации в энергосистеме о применении мер ограничения потребления сообщат дополнительно.

Как сообщил глава Минэнерго Герман Галущенко, до конца мая Правительство примет окончательное решение о размерах новых тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей. Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Минэнерго готовит решение о «посильном тарифе» на электричество для населения.

Также мы писали, почему Укрэнерго и облэнерго указывают разные часы отключения электричества.

А еще сообщалось, какие приборы наиболее электрозатратны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.