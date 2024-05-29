Если мужчина оставил место жительства ввиду ссор с женщиной, это не является основанием для освобождения его от уголовной ответственности за нарушение правил админнадзора – ВС

Обстоятельством, исключающим ответственность по ст. 395 УК является наличие со стороны поднадзорного уважительных причин для неприбытия к выбранному месту жительства в установленный срок или для самовольного его покидания.

Уголовная ответственность за нарушение правил административного надзора не исключается при оставлении поднадзорным своего места жительства в связи с прекращением брачных отношений с женщиной по инициативе самого поднадзорного и при отсутствии объективных препятствий для проживания по выбранному им местожительству. Об этом указал Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда в постановлении от 11 апреля 2024 года по делу №127/10569/23.

Обстоятельства дела

Мужчине, освободившемуся из мест лишения свободы, суд установил административный надзор с запретом на период надзора выезжать за пределы района избранного места жительства по каким-либо причинам без разрешения руководства РПП ГУ НП и запретом выхода из дома (квартиры) с 21:00 до 05:00 на следующий день по месту жительства.

Поднадзорный признан виновным в том, что он 12 раз отсутствовал по избранному месту жительства, в связи с чем суд дважды признавал его виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 КУоАП. В дальнейшем поднадзорный самовольно оставил выбранное место жительства, где проживал вместе с женщиной, с которой поддерживал фактические брачные отношения, и другими лицами, которыми ему предоставлено разрешение на пользование указанным имуществом.

Позиции судов первой и апелляционной инстанций

Местный суд приговором осудил поднадзорного по ст. 395 УК. Апелляционный суд оставил в силе этот приговор местного суда. В кассационной жалобе защитник утверждал о незаконности осуждения его подзащитного ввиду того, что последний должен находиться по адресу, который является местом жительства его девушки, однако через непродолжительное время их отношения прекратились, в результате чего осужденному негде было жить, он ночевал у друзей или на улице, а потому не мог выполнить ограничения не покидать место жительства, поскольку не имел жилья.

Позиция КУС ВС

Верховный Суд оставил в силе решение судов предыдущих инстанций. КУС ВС указал, что обстоятельством, исключающим ответственность по ст. 395 УК является наличие со стороны поднадзорного уважительных причин для неприбытия к выбранному месту жительства в установленный срок или для самовольного его покидания.

Такими причинами могут быть, например, тяжелая болезнь, гибель близких, стихийное бедствие т.п., а также обстоятельства, предусмотренные статьями 39-41 УК. Ответственность по ст. 395 УК исключается и при условии, если административный надзор был установлен при отсутствии на это законных оснований.

КУС отметил, что учитывая обстоятельства, которые были установлены судами предыдущих инстанций по результатам исследования доказательств (свидетельских показаний и предоставленных стороной обвинения письменных доказательств), он соглашается с выводами, приведенными в обжалованных решениях о том, что оставление своего места жительства в связи с прекращением по инициативе самого осужденного брачных отношений, притом что для проживания по указанному адресу, кроме волеизъявления осужденного, не было установлено каких-либо препятствий, в данном случае, не является тем обстоятельством, что исключает уголовную ответственность поднадзорного по ст. 395 УК.

Также КУС обратил внимание на то, что судами предыдущих инстанций было установлено, что письменного заявления от осужденного об оставлении места жительства в соответствующие органы не поступало и он не имел на то официального разрешения органов полиции, а каких-либо других уважительных причин, исключающих ответственность осужденного по ст. 395 УК материалы уголовного производства не содержат.

Автор: Наталя Мамченко

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