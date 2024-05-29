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Верховный Суд объяснил, как квалифицировать действия военнослужащего, случайно застрелившего другого бойца во время зарядки оружия

08:45, 29 мая 2024
По мнению ВС, если военнослужащий без разрешения командира приступил к зарядке оружия, которое направил в сторону людей и произвел выстрел, повлекший смерть другого военнослужащего, то эти обстоятельства указывают, что правонарушение направлено именно против порядка несения военной службы, а не против жизни и здоровья.
Верховный Суд объяснил, как квалифицировать действия военнослужащего, случайно застрелившего другого бойца во время зарядки оружия
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Если военнослужащий во время выполнения своих воинских обязанностей противоправно без разрешения командира приступил к зарядке оружия, которое направил в сторону людей и произвел выстрел, повлекший смерть другого военнослужащего, то эти обстоятельства указывают, что уголовное правонарушение направлено именно против установленного законодательством порядка несения или прохождения военной службы, а не против жизни и здоровья лица.

На это указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 17 апреля 2024 года по делу №335/3675/22.

Обстоятельства дела

Как указывает ВС, военнослужащий, достоверно зная свои обязанности и правила обращения с оружием, пренебрегая запретом направлять его, независимо от того, заряжено оно или нет, в сторону людей, начал зарядку закрепленного за ним автомата не в специально отведенном месте и не в установленном порядке, а отпустил рукоятку затворной рамы, направил автомат в направлении военнослужащего срочной службы и спустил курок с боевого взвода, в результате чего произвел один выстрел, чем нанес потерпевшему телесное повреждение, от которого наступила смерть.

Местный суд приговором осудил военнослужащего по ч. 2 ст. 414 УК к наказанию в виде лишения свободы сроком на 7 лет. Апелляционный суд оставил в силе этот приговор местного суда.

В кассационной жалобе защитник указывал на безосновательность осуждения военнослужащего по ч. 2 ст. 414 УК, что не учел суд апелляционной инстанции.

Позиция Верховного Суда

КУС ВС оставил в силе решение судов предыдущих инстанций. Так, Кассационный уголовный суд проверил установление местным судом того, что обвиняемый является военнослужащим Национальной гвардии Украины, то есть является специальным субъектом военных преступлений, совершил уголовное правонарушение во время исполнения своих воинских обязанностей, с использованием закрепленного за ним оружия – автомата, нарушил правила обращения с ними, в результате которого погиб другой военнослужащий этой же воинской части.

Факт ненадлежащего обращения с оружием военнослужащего, то есть противоправная без разрешения командира зарядка оружия, направление оружия в сторону людей, совершение выстрела без основания является нарушением правил обращения с оружием, повлекшим смерть другого военнослужащего, установленных Уставом внутренней службы ВСУ, Курсом стрельб и вооружения боевых машин, утвержденного приказом командующего Национальной гвардии Украины №727, подтверждается выводами проведенного служебного

расследования, проведенным комиссией воинской части.

Учитывая это, КУС согласился с выводами судов предыдущих инстанций о том, что указанные обстоятельства дают основания сделать вывод, что совершенное военнослужащим преступление направлено именно против установленного законодательством порядка несения или прохождения военной службы, а не против жизни и здоровья лица.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховный Суд решил, следует ли матери полицейского, погибшего в результате трагической ошибки, обеспечивая охрану аэропорта, выплачивать денежную помощь. Судя по Реестру судебных решений, виновных в трагическом расстреле полицейских установлено не было.

Автор: Наталя Мамченко 

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